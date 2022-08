Marina Heredia canta a Lorca en el homenaje a las víctimas de la Guerra Civil en Alfacar

La Diputación de Granada ha homenajeado en la noche de este miércoles en Alfacar a todas las víctimas de la Guerra Civil Española en el octogésimo sexto aniversario del fusilamiento de Federico García Lorca. El parque del municipio que lleva el nombre del poeta ha acogido el acto que ha concluido con el espectáculo flamenco de Marina Heredia 'Lorca y la pasión'. Tras dos años de pandemia, este homenaje ha podido celebrarse con normalidad y en el formato habitual, que incluye entrada libre para el público.

Al acto ha asistido el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, junto a la vicepresidenta primera y diputada de Cultura y Memoria Histórica y Democrática, Fátima Gómez, autoridades y representantes municipales de toda la provincia, miembros de asociaciones de memoria, y vecinas y vecinas de Alfacar y de pueblos cercanos.

El acto ha seguido un guion muy similar al de las últimas ediciones previas a la pandemia, con la tradicional ofrenda floral en el monolito situado junto al olivo y, posteriormente, en la plaza del Parque Lorca han tenido lugar las intervenciones del presidente, de la alcaldesa de Alfacar, y, en nombre de las víctimas, de María José Sánchez Suárez, sobrina nieta de Rosario Fregenal Píñar, que fue fusilada el 1 de noviembre de 1936 en Víznar.

Entrena ha comenzado recordando a las víctimas y a sus familiares, que trabajan junto a las asociaciones memorialistas, "en la búsqueda de verdad, dignidad y justicia". Para el presidente, sigue siendo “muy importante” recordar, al menos una vez al año, "que Federico fue asesinado, decir una vez más que no desapareció durante la guerra, sino que lo mataron junto a otros muchos en todo el país, por pensar como pensaba y por ser como era".

Entrena ha insistido en que, "pese a la ola de negacionismo histórico, hay mucha gente protegiendo la memoria de Lorca y del resto de víctimas de la represión frente a los que han intentado distorsionar la historia", y ha recordado que "miles de personas murieron asesinadas y muchos de ellos continúan en fosas comunes, excavadas en cunetas".

"Este acto no tiene que ver con la política, sino con la humanidad y la compasión", ha apuntado el presidente de la Diputación, que ha subrayado que, en su opinión, "no podremos construir una sociedad sana y democrática si no asumimos nuestro pasado por muy doloroso que pueda resultar". Después, Marina Heredia ha sido la encargada de cerrar el acto con su espectáculo 'Lorca y la pasión', acompañada por Pablo Suárez al piano, 'Bola' a la guitarra, y Paquito González a la percusión.