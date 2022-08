El entrenador del Granada, Aitor Karanka, ha advertido, durante su rueda de prensa previa al encuentro de este sábado ante el Racing de Santander, que "hay que tener mucho cuidado" con el que será el primer duelo del curso en Los Cármenes. "El equipo lleva tiempo trabajando con el entrenador, así que será peligroso seguro", ha indicado el técnico vitoriano, quien considera que "un conjunto que viene de un ascenso llega en una dinámica muy buena durante todo el año". Una cita a la que le da "importancia", pero para la que asegura tener "clarísimo" el once.

"No lo voy a decir, pero porque tampoco lo saben los jugadores. Intento mezclarlos durante los entrenamientos de manera que todo el mundo esté con ilusión de poder llegar al partido y la motivación de jugar", ha expresado el preparador rojiblanco, quien, no obstante, ha puntualizado que "con cinco cambios, puedes cambiar la estructura del equipo durante el partido". En este sentido, cuestionado sobre la posición de Callejón en Ibiza, ha advertido que le alineó "de nueve". "Es uno de los futbolistas que pueden actuar en varios puestos. Lo que más me cuesta, y me gusta que me cueste, es llegar a mi despacho y buscar a los once que salen al partido", ha advertido.

Sin embargo, ha matizado que disponer de esta fórmula en la primera jornada "ni mucho menos significa que lo vaya a repetir el sábado en Los Cármenes, ni que vaya a cambiar a tres o cuatro futbolistas". "La plantilla que tengo me da bastantes alternativas", se ha congratulado el técnico granadinista, que considera "totalmente normal" que sus pupilos sufrieran un bajón de juego tras abrir la lata en Ibiza. Además, ha insistido en que "había mucha gente nueva, que no había jugado junta prácticamente en pretemporada". "Va a haber momentos en los que no estaremos tan bien. En esos, por lo menos, que estemos organizados defensivamente en el campo", ha señalado.

Un duelo similar

Ese fue uno de los aspectos positivos que detectó del inicio liguero de su equipo. "Lo que más me gustó es no haber encajado gol, ni concedido casi ocasiones. Haber estado organizados, comprometidos… Creo que se salvó con creces. Con balón tenemos mucho que mejorar, y se mejorará", ha analizado el técnico, quien espera que el sábado "el Racing, más o menos, propondrá lo mismo". "Es un equipo que intenta jugar pero que también tiene fases de intentar balones largos. Creo que será un partido parecido en el que los momentos que estemos sin balón tenemos que estar organizados", ha vaticinado.

Se antoja poco probable que en este duelo debute Erick Cabaco. "Está bien. Está entrenando con el equipo. Está para jugar sus primeros minutos, pero no sabemos si está para jugar sus primeros 90 minutos. En pretemporada prácticamente no ha jugado", ha explicado el entrenador del Granada, quien ha comparado su caso con el de Miguel Rubio. "La semana pasada estuvimos muy seguros de que, aun no habiendo entrenado, Miguel jugase", ha matizado, para seguidamente indicar que no le gusta "arriesgar". "Erick está entrenando genial. lo tienes en consideración como a todos, pero le falta un poquito de ritmo", ha concluido.

En la portería, mantiene abierta la puerta a un relevo. "La verdad es que hablé con ellos -con André Ferreira y Raúl Fernández- dos o tres días antes del partido y me cabreé. Les dije, de cachondeo, que quería que me lo pusieran difícil, pero no tanto. Ha sido una decisión bastante complicada. Lo que les he dicho es que no se piensen que, porque ahora me haya decidido por André, no quiere decir que me haya decidido por él durante todo el año", ha subrayado, antes de elogiar "la respuesta de Raúl". "Es una de las cosas por la que nos decidimos a ficharle. Su reacción ha sido espectacular, dentro de que seguro que le hubiera gustado jugar. Fue una decisión que me hubiese gustado tomar antes. Con la competitividad y el buen trabajo que han hecho durante la pretemporada, me costó.", ha profundizado.

En relación a la disputa del primer compromiso como local, Aitor Karanka ha hecho hincapié en la importancia de la presencia de la afición. "Jugar en casa cambia en que jugamos delante de nuestra gente. Puede ser un tópico, pero lo están volviendo a demostrar -los aficionados-, porque el año pasado me demostraron todo el cariño que tienen hacia el equipo. Una de las razones de animarme a venir aquí ha sido esa, el cariño, la confianza que tienen con el equipo. No hay más que ver el número de abonados que tiene el equipo. No tenía duda de que la gente estaría con el equipo", ha expresado en esta línea. "Jugar en casa tiene que ser para nosotros un aliciente de devolver a la gente que está con nosotros con buenos juegos, buenos partidos y puntos", ha zanjado.

Ante el riesgo de que esta ilusión contagie al equipo de forma negativa, ha señalado que su labor es "intentar que no suceda". "Soy el primero que sabe, aun sin haber estado en esta categoría, no hay que olvidar que esto tiene muchos partidos, que es muy largo. Va a haber momentos malos casi seguro, y en esos tenemos que estar todos juntos", ha abundado el preparador vitoriano, consciente de que "esa ilusión y esa presión van a estar siempre".