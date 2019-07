El Red Shark del Club de Mar Almería, ganador de la IV Regata Costa Tropical

Rozando el mediodía salían más de una treintena de embarcaciones desde el Puerto de Motril para disputar la segunda jornada de la IV Regata Costa Tropical aunque la ausencia de viento, como ha ocurrido en años anteriores, ha impedido que se dispute la prueba y, tras esperar dos horas en aguas de Torrenueva Costa, los barcos han regresado a puerto limitando así a una jornada la competición de la sexta edición de esta tradicional prueba marítima.

El Red Shark, del Club de Mar Almería y capitaneado por Mariano Sarmiento, se ha proclamado campeón absoluto. Entre las embarcaciones locales participantes en categoría absoluta, el Troton de José Manuel Martín ha conseguido el primer puesto seguido del Batiste dirigido por Miguel Cabrerizo y el Toconal, capitaneado por Miguel González López.

En Optimist, el triunfo ha sido motrileño con Javier Ballesteros a la cabeza de la categoría sub 13 y Curro Alcalde de la sub 16. Nayla Carrascosa lo ha hecho en categoría sub 11. El podio en Snipe ha sido para las embarcaciones dirigidas por José María Guerrero y Lucía Guerrero (primer puesto), Jorn Haga y Randi Stray (segundo puesto) y Álvaro Ballesteros y Francisco Sánchez (tercer puesto).

Si en la jornada del sábado las 39 embarcaciones tipo velero surcaron el mar desde el puerto de Marina del Este hasta el Peñón de Salobreña, donde finalizó la prueba también por la caída de la fuerza del viento, en la mañana del domingo estaba previsto llegar hasta Calahonda para después regresar a Motril pero ha sido imposible completar la prueba ya que los participantes no han llegado más allá del punto de salida.

La presidenta en funciones de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, María Eugenia Rufino, y el alcalde de Torrenueva Costa, Plácido Lara, han acompañado a los participantes en sendas embarcaciones. Rufino ha destacado la belleza de esta prueba deportiva que “hace que el litoral viva una jornada deportiva en torno al mar y, además, dibuja una bonita estampa a lo largo de todo el litoral, una suma sugerente de binomio turismo- deporte, que se suma a los múltiples atractivos turístico de la Costa Tropical”. A pesar de la falta de viento, se ha dibujado una bonita y colorida estampa de barcos surcando las aguas de la Costa Tropical, momentos que han sido vistos y disfrutados por miles de bañistas de todas las playas.

RESTO DEL PODIO

Promoción:

1º Troton – José Manuel Martín – Real Club Náutico de Motril

2º Natao – Rogelio Sola Cuadros – CNM de Benalmádena

3º Barbaro – Guiselle Cudeiro- CNM de Benalmádena

Clase 4:

1º Ya andará – Samuel Domenech – CNM de Benalmádena

2º Amor Fati – Rafael Ruiz Ramirez – CNM de Benalmádena

3º Toconal – Miguel González López – Real Club Náutico de Motril

Clase 3, 2, 1:

1º Red Shark – Mariano Sarmiento – Club de Mar Almería

2º Elamar – Jorge de Torres Perea – Real Club Mediterráneo

3º Ciudad de Melilla – José Luis Pérez – Real Club Náutico de Melilla