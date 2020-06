El Granada, con los pies en la tierra y la vista en el Villamarín

LaLiga no para y el ritmo de partidos para el próximo mes y algo va a ser vertiginoso para un Granada que apenas ha tenido un par de días para saborear la importante victoria del viernes ante el Getafe remontando un gol en contra frente a un rival correoso que vendió muy cara su piel.

Hoy, nueva etapa de esta Liga de 11 partidos, aunque Diego Martínez, astuto, prefirió hablar de 11 Ligas de un partido. Su discurso no va a cambiar. No lo hizo la temporada pasada, en la que no pronunció la palabra ‘ascenso’ hasta la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en Mallorca. Esa es su filosofía y le ha funcionado a las mil maravillas; ¿para qué cambiarla?, pensará, y con razón.

El Granada tiene un tesoro en forma de 41 puntos que permiten encarar las últimas 10 jornadas del campeonato con la tranquilidad del que ya se sabe prácticamente salvado y con la ilusión del que aspira a quedar lo más arriba posible en la tabla. Que la afición piense más allá debe suponer eso precisamente, ilusión, nunca exigencia u obligación. El conjunto rojiblanco se ha ganado el derecho a disfrutar de una situación que ni por asomo rozó en su anterior etapa en Primera, en la que salvaba cada temporada sobre la bocina. Ya habrá lugar para soñar con lucir la rojiblanca horizontal más allá de los Pirineos, todo a su tiempo.

Para eso, el próximo obstáculo en el camino será el Real Betis, que llega relamiéndose las heridas tras caer con estrépito en el Pizjuán el jueves ante un Sevilla que fue mejor y mostró más solidez colectiva. Rubi tiene un elenco de primeros espadas que serían titulares en muchas selecciones nacionales, pero no termina de ajustar las tuercas para que sus piezas encajen y saquen los puntos que sitúen al conjunto verdiblanco donde le corresponde por historia y plantilla.

En esas, el Granada quiere colarse esta noche con sigilo en el estadio de la Palmera y aguijonear con contundencia, al estilo de Carlos Fernández el pasado viernes, para seguir agrandando el zurrón. Para lograrlo, Diego deberá recomponer la medular, pues no podrá contar con Yangel Herrera, que vio la quinta amarilla frente al Getafe. Su baja se suma a las ya conocidas de Neyder Lozano, Quini, Álex Martínez y Montoro. Queda por ver en qué estado están Köybasi y Vadillo, después de caerse de la lista a última hora antes del reestreno liguero. La buena noticia es la vuelta de Antonio Puertas, presumiblemente catapultado a la titularidad.

Por su parte, Rubi no podrá contar con los lesionados Javi García, Sidnei y Juanmi. Queda por ver si mantiene la confianza en los once que naufragaron en Nervión o si, por el contrario, introduce ciertos cambios en busca de la victoria a su regreso al Villamarín.

De esta manera, el Granada se mide a un rival del que guarda buen recuerdo esta temporada, pues en el choque de la primera vuelta, a finales de octubre, logró alzarse al liderato 46 años después merced a un tanto del ex bético Álvaro Vadillo. La vida.

Alineaciones probables:

Real Betis: Joel Robles, Emerson, Bartra, Mandi, Álex Moreno, Guardado, Carvalho, Canales, Fékir, Joaquín y Loren.

Granada CF: Rui Silva, Víctor Díaz, Germán, Domingos Duarte, Neva, Foulquier, Gonalons, Yan Eteki, Puertas, Machís y Carlos Fernández.

Árbitro: César Soto Grado (Comité riojano) VAR: Del Cerro Grande.

Estadio: Benito Villamarín.

Hora: 22:00

TV: Gol