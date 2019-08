El Fundación CB Granada rebosa ambición para seguir creciendo

Durante el ‘Media Day’ que tuvo lugar este lunes por la tarde en el Palacio de Deportes con motivo del comienzo de la pretemporada del Covirán Granada, tres jugadores hablaron para GranadaDigital en nombre del vestuario nazarí y, desde la humildad, quisieron dar un mensaje de ambición y superación de cara a la nueva temporada que empieza el mes que viene.

A pesar de ser un equipo recién ascendido la pasada campaña, cabe recordar que los pupilos de Pablo Pin estuvieron a punto de colarse en la Final Four de ascenso a ACB. Como recordarán, cayeron en el quinto partido frente a Palma y no pudieron finalmente acudir a la última cita, disputada en Bilbao.

En primer lugar habló el alero catalán Joan Pardina:

Sobre el verano y las vacaciones: “He pasado un buen verano, sabiendo que tenía contrato aquí, en un club y un proyecto como el de Granada. He trabajado para llegar de la mejor forma posible y ya tengo ganas de empezar”.

Sobre la próxima temporada: “Ya la pasada campaña fue buena, disfrutamos mucho y, ahora, tenemos dos refuerzos de calidad que se van a acoplar bien y vamos a intentar llegar al playoff y disfrutar en una competición que sabemos que es muy dura”.

Salidas y llegadas: “Eloy (Almazán) y Devin (Wright) han dado mucho por este club y fueron dos puntales para estar donde estamos. Ya no continúan aquí y han llegado dos refuerzos de calidad, que conocen el campeonato y que pueden aportar mucho a este equipo”.

Objetivos: “Hemos visto lo dura que es esta Liga, tenemos muy buen equipo pero los demás también se han reforzado. El objetivo es meterse en playoff y llegar lo más lejos posible”.

En lo personal: “El año pasado no hice mala temporada pero puedo dar más y espero dar ese pasito para llegar un poco más lejos”.

Afición: “Ya dije el año pasado que es la mejor o, al menos, una de las mejores que conozco. Siempre están ahí, siempre apoyan, entre semana, cuando perdemos…” “Ellos también disfrutaron el año pasado y les animo a seguir haciéndolo. Nos vamos a esforzar lo máximo posible”.

En segunda instancia, fue el base Josep Pérez quien nos atendió:

Descanso: “El verano ha sido bastante largo y he procurado descansar y recuperarme del desgaste de final de temporada. He entrenado y llego bien físicamente. He procurado desconectar, viajar y estar con los amigos, pero ya tengo ganas de empezar”.

Entrenamiento en vacaciones: “El entrenamiento ha seguido porque me gusta y porque es necesario actualizarse y hacer las cosas que no puedes hacer durante el año”.

Expectativa: “Mi previsión es que seamos muy competitivos. El año pasado lo fuimos y hemos mantenido el bloque más dos piezas de buena calidad. Tenemos que ser competitivos contra todo el mundo y la competición nos pondrá en nuestro sitio. No quiero crearme expectativas, quiero coger ritmo y fondo físico y ya pensaremos más allá”.

¿Un paso más lejos?: “No lo sé, es complicado. Los equipos se han reforzado y es muy pronto todavía. Si seguimos paso a paso, seremos competitivos contra todos los equipos. A partir de ahí, veremos hasta dónde llegamos”.

En lo personal: “Me encuentro tranquilo, contento y cómodo, y quiero utilizar todo eso para generar ambición, para superarme y ayudar a que seamos mejores e intentar ganar los máximos partidos posibles”.

Cariño de la afición: “La afición nos da muchísimo má sde lo que le damos nosotros. Recibo mucho cariño y mis compañeros también. Que sigan a nuestro lado, creo que nos lo vamos a pasar bien”.

Por último, fue el turno del pívot Guille Rubio:

Pretemporada: “El verano se hace un poco largo, ya tenía ‘mono’ de empezar y estoy con ganas de jugar ya. No obstante, no he parado: he salido a correr y he ido al gimnasio para coger fondo físico”.

Nueva temporada: “Ojalá podamos repetir el éxito del año pasado. Se han ido dos jugadores importantes y han venido otros dos que van a dar un plus de calidad. El nivel de la categoría crece y ojalá podamos estar donde el año pasado, ya se verá si un paso más, pero la competición nos pondrá en nuestro sitio”.

Afición: “Les pido que sigan en la misma línea. El año pasado ya se vio que en momentos difíciles estuvieron ahí dándonos su apoyo y hubo partidos que los sacamos adelante gracias a ellos”.