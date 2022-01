El Covirán arrasa en su vuelta a casa en 2022 (86-66)

Casi un mes que el Covirán no pisaba el Palacio de los Deportes y el regreso fue bastante frío en los momentos iniciales. En la visita a HLA Alicante ya costó bastante sacar el triunfo con unos rojinegros que no terminaban de encontrarse del todo cómodos sobre el parqué.

En el feudo del Zaidín parecía que no iba a mejorar tras un primer cuarto dubitativo, en el que se encontraron más espacios en la pintura que lejos de ella. También lo hizo el cuadro de la Comunidad Valenciana con un Stutz que complicó mucho la defensa del poste bajo.

Poco a poco los jugadores rojinegros se fueron hablando y entraron en sintonía tras un tiempo muerto de Pablo Pin. Con un parcial de 4-0 consiguieron el liderato y ya no lo soltaron. Hasta el final de un segundo cuarto que parecía fluir igual de lento que el primero, pero que cambió de forma drástica en los últimos dos minutos.

Thomas Bropleh encontró el acierto que le faltaba desde la línea de tres puntos y encendió al Palacio para iniciar una racha anotadora de 14 puntos, a la que sumaron Jacobo Díaz y Lluís Costa, además de un Pere Tomàs que se activó desde el tiro libre tras provocar una falta que le concedió tres lanzamientos.

La intensidad se fue incrementando tras el paso por los vestuarios. Al conjunto castellonense le asaltaron las dudas que tanto daño le han hecho en muchos partidos de esta temporada. Unido a la sensible baja de Edu Durán, que siempre aporta la chispa, a los de Toni Ten no les quedó otra que confiar en Alvarado, que se echó el equipo a la espalda para que la renta no siguiera creciendo.

Un triple sobre la bocina del base sirvió para dejar la diferencia en once puntos y dar algo de alas al TAU para el inicio del último periodo. Pero el Covirán no se dejó intimidar y, de hecho, fueron los rojinegros los que comenzaron a imponerse con fuerza.

Dos tapones en la misma jugada de Petit Niang terminaron con el pívot doblando el balón un Jacobo Díaz que levantó al público del Palacio. Los cánticos de ascenso volvieron a resonar ante la contundencia del juego. Costa y Niang se divertían mientras los aficionados creaban los nombres ambos y los despedían con una ovación cerrada.

Una victoria más, la quinta consecutiva, para un Covirán Granada que sigue acercándose aún más a la Copa Princesa. Aún le pisa los talones el Movistar Estudiantes, pero ambos equipos han abierto brecha con el resto de sus perseguidores.

Ficha técnica:

Covirán Granada: Costa, Ellisor, Bropleh, J. Díaz, Niang -quinteto inicial-. Germán, Gatell, C. Díaz, Tomàs e Iriarte.

Tau Castelló: Faner, Hermanson, Sabate, Stutz, Edwards -quinteto inicial-. Van der Vuurst, Alvarado, Bilbao, Sikiras, Hernández y Höök.

Parciales: 18-16, 23-14, descanso, 23-23, 20-13.

Colegiados: Javier García, Paula Lema y Fernando Ibáñez.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 15 de la LEB Oro, disputada en el Palacio de los Deportes ante 2047 espectadores.