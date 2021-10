Las diez películas de terror para pasar miedo en Halloween

Probablemente uno de los mejores planes para hacer en esta época donde el frío comienza a ser el protagonista sea el de "peli y manta". Y qué mejor que una buena película de terror para ver con tus amigos, familia o pareja y celebrar la noche de todos los Santos, la 'Halloween', este 31 de octubre a lo grande.

Esta celebración, conocida por ser la tradición de otoño en Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Reino Unido ya ha pasado a ser internacional, siendo el día en el que muchos países llenan sus calles con elementos característicos de la festividad. Entre ellos, las calabazas, los disfraces de personajes de terror y la "famosa pedida de caramelos" que suelen hacer los niños por las casas.

Además, una de las mejores formas de pasar esta noche es viendo una maratón de películas de terror para completar el día. Aquí te traemos algunas de las mejores películas de terror que son perfectas si quieres pasar miedo de verdad:

'Relic, Herencia maldita' es uno de los éxitos taquilleros de 2021 que ya puede verse en algunas plataformas de streaming. La aterradora película protagonizada por Robyn Nevin narra la historia de tres generaciones diferentes que congenian en un mismo hogar, después de que la mayor de ella desapareciera y la encontraran en una casa de campo de la familia. El terror psicológico que inunda su trama es lo que la convirtió en una de las más populares de la primavera de este año. Puede verse en Apple TV/iTunes, Google Play, YouTube y Amazon Prime Video.

Una de las películas de terror más comentadas del año, y también de las mejores. Y es que este filme australiano fue respaldado por la crítica, además logró un premio en la pasada edición del Festival de Sitges. La propia directora, Natalie Erika James, es quien ha revelado que la historia se inspira en su experiencia familiar y en su abuela.

'Verónica' es una historia real sucedida en el madrileño barrio de Vallecas en los años 90. Tras hacer una ouija con unas amigas, una adolescente es asediada por aterradoras presencias sobrenaturales que amenazan con hacer daño a toda su familia. El filme, protagonizado por la joven Sandra Escacena, es tan terrorífico que, según los datos de la plataforma, la gente no puede terminar de verlo. Cuando mezclamos una adolescente, una familia disfuncional, un colegio católico, una monja ciega y una tabla de ouija podemos deducir que el resultado será mucho más que otra película del montón. Verónica es una de las nominadas a siete premios Goya, incluidos mejor película y actriz revelación (Sandra Escacena) y el director (Paco Plaza)

'The Lodge' es una película de terror psicológico que se estrenó en España el 7 de febrero de 2019. Dirigida por Veronika Franz y Severin Fiala es una de las películas que más horror y misterio han causado entre los espectadores en los últimos años. Grace es una mujer que, tras una nevada, queda atrapada en una remota cabaña con sus futuros hijastros. La relación con ellos, que es tensa, da un giro inesperado y aterrador debido al encierro que desata los demonios pasados de Grace. La película contiene su parte de secuencias bastantes radicales y sorprendentes que impregnan la mente.

'Hereditary' es una película de las pocas que puedes toparte que supere el hype que se genera, casi de forma automática, tras su paso por festivales, su estreno en sus país de origen o las meras conjeturas generadas por un trailer afortunado o unas declaraciones que causan sensación. 'Hereditary' supera esas expectativas. Los directores son Ari Aster y Toni Collete. Cuando la matriarca de la familia muere, la familia de su hija comienza a desentrañar secretos crípticos y cada vez más terroríficos sobre su ascendencia. Parecen haber heredado un destino del que intentarán escapar de todas las maneras posibles.

'Suspiria' está dirigida por Luca Guadagnino con Dakota Johson, una joven estadounidense que viaja a Berlín para cursar sus estudios de danza en una de las escuelas más prestigiosas del mundo, dirigida por Madame Blanc. El mismo día en el que ingresa en la escuela, una de las alumnas, recientemente expulsada, es asesinada. No se trata de un hecho aislado, lo que hace sospechar a la brillante estudiante sobre la implicación de la escuela en los homicidios. Es una película italiana de terror sobrenatural de 1977 que te adentra en un mundo oscuro y turbio.

La película estadounidense de terror y suspense 'Jaws' de 1975 fue dirigida por Steven Spielberg y está basada en la novela homónima de Peter Benchley. En la historia, un enorme tiburón blanco devorador de hombres ataca a los bañistas de las playas de Amity Island. Esta película, producida por Universal Pictures, cambió la forma de la gente en ver a los tiburones. Comienza con una velada playera en la que una de las jóvenes presentes en la fiesta decide ir al mar para nadar desnuda, después de haber bebido. De repente, la joven es jalada por una fuerza oculta en las profundidades. Cuando al día siguiente van en busca de la chica, se encuentra devorada.

'Anabelle' está dirigida por john R. Leonetti y escrita por Gary Dauberman. Se trata de un spin-off de la película 'The conjuring'. Se estrenó el 3 de octubre de 2014 en Estados Unidos. John Form encuentra el regalo perfecto para su mujer embarazada: Mia, una preciosa e inusual muñeca vintage que lleva un vestido de novia blanco inmaculado. Sin embargo, la alegría de Mia al recibir a Annabelle no dura mucho. Durante una espantosa noche la pareja ve cómo miembros de una secta satánica invaden su hogar y los atacan brutalmente.

'The Autopsy of Jane Done' cuenta la historia del dueño de una funeraria que se encuentra en una pequeña localidad y su hijo, que trabaja con él, reciben un día el cadáver de la víctima de un misterioso crimen: una bella joven que no tiene ninguna causa aparente de muerte. Es una película británica de terror sobrenatural de 2016. Está dirigida por André Ovredal con Emile Hirsch. La película tiene ese toque personal que la hace diferenciarse de las demás generando suspenso, tensión y preocupación en el público. Este largometraje logra conectarse con el propósito esencial de una película de terror y cuando la terminas es necesario poner en orden las ideas, para entender que fue lo que les pasó a los dos protagonistas de la historia.

'The Witch' o 'La Bruja' es una película dirigida por Robert Eggers y fue basada en su fascinación con las brujas. "Si voy a hacer una película, tiene que ser personal y tiene que ser buena", decía el director. En la Nueva Inglaterra del siglo XVII, un hombre llamado William, tras una disputa de carácter religioso con el resto de la colonia puritana donde vive, es expulsado con su familia: su esposa Katherine, su hija Thomasin, su hija Caleb y los gemelos Mercy y Jonás. Katherine dará a luz a un hijo que será secuestrado por una bruja que vive en el bosque, quien lo mata y utiliza su sangre y su grasa para preparar un ungüento para volar. La cabra que aparece como Black Phillip en 'The Witch', tiene como nombre Charlie, y vive retirada en una granja cercana al set de filmación de la película.

Rec cuenta la historia de Ángela, una joven reportera de una televisión local que cada noche sigue con su cámara a un grupo profesional distinto. Esta noche le toca entrevistar a los bomberos y tiene la secreta esperanza de poder asistir en directo a un impactante incendio. La noche transcurre tranquilamente hasta que reciben la llamada de una anciana que se ha quedado encerrada en su casa, no le queda otro remedio que seguirlos durante la misión de rescate. La mujer en el piso donde está encerrada lanza unos gritos desgarradores. Es solo el comienzo de una larga pesadilla y de un dramático reportaje único en el mundo.

El cine de terror es el encargado de provocar en el espectador sensaciones de pavor, terror, miedo, horror o incomodidad. Perfecto para vivir el día de Halloween. Si eres fan de este género, no puedes perderte ninguna de estas diez películas. Cada una diferente a la anterior y causa diferentes emociones de terror. Hay que experimentar esas sensaciones alguna vez en la vida si eres una persona atrevida.