Las 13 historias misteriosas de Granada para descubrir en Halloween

Durante la noche de este domingo, se viven las experiencias más terroríficas del año. Tradicionalmente, el 31 de diciembre se celebra Halloween, por lo que la empresa turística de Granada Cicerone ha hecho una excepción en su programación. Y es que, cada sábado a las 19:00 horas, una guía acompaña a los turistas que lo deseen por los lugares paranormales de Granada. Sin embargo, este año han decidido hacer una ruta también este domingo, con motivo de esta fiesta.

Así, Luna Manuela Ramírez, diseñadora de visitas guiadas y guía turística de Cicerone, conducirá a los más atrevidos por los espacios de la ciudad en la que han ocurrido hechos misteriosos, como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, disponible en el canal de Youtube de GranadaDigital. La primera parada es la plaza del antiguo pub El Granero. A priori, no debería parecer normal que hubiera casos relacionados con fantasmas en un pub. No obstante, el edificio formaba parte del granero de la Casa de los Duques de Abrantes, cuya vivienda se encuentra justamente detrás del actual local de ocio. Aún a día de hoy suceden acontecimientos que ponen los pelos de punta a los trabajadores de este negocio, como discos que vuelan, vasos que se estrellan contra el suelo, cambios bruscos de temperatura... Durante los siglos XVI y XVII, la casa de este ducado conectaba, gracias a unos pasadizos subterráneos, con algunos conventos de la ciudad, en los que se cometieron una serie de crímenes religiosos. Algunos equipos de investigación han venido a grabar sucesos paranormales como psicofonías, de las cuales se han obtenido mensajes como "Me llamo Prudencio", que, según cuenta Luna, se supone que era uno de los priores que trabajaba en uno de los monasterios de cerca. También se han fotografiado sombras y figuras extrañas, que muchos investigadores achacan al reflejo de ondas o existencias paranormales que siguen estando en este campo energético.

La siguiente parada es en Plaza Nueva, justo delante de la Iglesia de Santa Ana. Durante los años anteriores a la Guerra Civil española, bajo el puente, se empezaron a escuchar alaridos y ruidos extraños, a los que se acuño la posible existencia de un ser peludo, quizá, una pareja de amantes que se escondían ahí, o incluso, provenientes de un fugitivo de la justicia. Los granadinos empezaron a sentir pánico al pasar por esta zona y el párroco de Santa Ana llego a decir que había visto un ser corriendo hacia la oscuridad y pensó que era el mismo demonio. También se dijo que podía ser un animal medio lobo, medio humano. Con el comienzo de la Guerra Civil, las investigaciones desarrolladas en esa época que tuvieron que ver con los casos, tuvieron que cesar evidentemente. Así fue cómo la investigación quedó archivada y los documentos quedaron escondidos en algún lugar de la comisaria. Aún se sigue pensando que es un expediente x.

Tras ver el tráiler de la película 'Caníbal', la casa número 2 de la calle Puente de Espinosa es donde se grabó el film que, aunque está basado en hechos de ficción, se ha descubierto recientemente que hubo casos de canibalismo a gran escala en Granada. Si uno pone el ojo en la época de la Reconquista, en 1491, los Reyes Católicos asedian Granada y el alimento empieza a escasear. Los granadinos no tuvieron más remedio que empezar a comer gatos, perros, e incluso caballos, a pesar de que estos les ayudaban a defenderse. Pero cuando ya no había prácticamente nada para comer, los prisioneros cristianos que estaban en las mazmorras de cautivos del Campo de los Mártires fueron su menú principal. De esta forma, llegaron a comerse a unas 260 personas, acontecimientos que salieron a la luz gracias a un congreso en 2006 sobre historia medieval, que contaba con uno de los testimonios de un mercenario francés de la época, y hoy se sigue descubriendo información.

Conforme se avanza en la visita y el público se adentra en el barrio del Albayzín-, como advierte Luna, -"vamos notando como los casos son más espeluznantes, por lo que nuestros clientes van sintiendo frío en el cuerpo, ya que hablamos de temas tan escabrosos como por ejemplo la inquisición; las brujas; la pena de muerte; y el caso de uno de los verdugos más importantes, que vivió en Granada:. también tratamos casos de exorcismos, dos de los mas relevantes de la historia reciente granadina y que siguen poniendo los vellos de punta: uno de ellos es el caso de Encarnación Guardia y otro el del ente en la calle del aljibe de trillo. Otro de los lugares interesantes a los que se va en la visita guiada de Granada misteriosa es el Real Conservatorio Superior de Música de Granada, la antigua sede de la Diputación de granada, donde antiguamente estaban los almacenes Woolworth.

Este es el itinerario completo de las visitas, compuesto por 13 lugares distintos: antiguo pub El Granero, la calle Gomérez, el puente del río Darro, casa donde se rodó 'Caníbal', la Casa de Castril, la calle de Zafra, la calle Aljibe del Trillo, el bosque de la Alhambra, la zona de la Iglesia del Sagrado Corazón en Gran Vía, el Hospital de San Juan de Dios, el Real Conservatorio Superior de Música de Granada y la calle Mesones.

Cuándo y dónde

La visita, que se suele realizar todos los sábados a las 19:00 h., se repetirá también este domingo a la misma hora. Aparte de esta ruta misteriosa de Granada, "tenemos algunas visitas por el casco histórico, donde abordamos y tratamos la cultura y la historia granadina y los tres grandes barrios históricos de Granada: Albayzín, Sacromonte y Realejo, así como nuestra maravillosa Alhambra y senderismo cultural que últimamente hemos añadido a nuestro itinerario, como son el cerro de la Sabika y la dehesa del Generalife, donde tratamos el sistema hidráulico de la Alhambra.

El precio de estas visitas guiadas suele rondar los 15 y 20 euros y el público se puede apuntar a ellas, en grupos de hasta 20 personas, a través de la página web de Cicerone, o por teléfono. También pueden suscribirse al boletín, en el que se va informando y se ponen juegos de enigmas. "Os animo a invertir en cultura e historia, que revaloriza el hecho de vivir y pasear por las calles de Granada", concluye Luna Manuela.