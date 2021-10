Juarma, sorprendido y agradecido tras ser el autor granadino triunfador en la Feria del Libro de Granada

Juan Manuel López, conocido como ‘Juarma’, empezó a dibujar y a escribir a los 14 años para “entretenerse” en su Deifontes natal, un pequeño pueblo de los Montes Orientales de Granada. No tiene muy clara la razón que le motivó a ello, pero lo cierto es que, poco a poco, ha logrado convertirse en un escritor y dibujante referente en el mundo del cómic underground y este año ha publicado su primera novela, ‘Siempre ganan los monstruos’. En la última edición de la Feria del Libro de Granada, Juarma ha sido el autor local triunfador ya que es el que ha conseguido vender más libros. Un hecho que le sorprende y que agradece.

“Me da mucha alegría porque la experiencia ha sido muy chula. Fue mi abuela, mi madre, mi hermano, mis amigos y profesores del instituto en el que estudié en Iznalloz. En otra ocasión estuve presentando el tebeo ‘Historia inventada del punk’ con mi amigo Jorge B. Ortiz y, al terminar la presentación del cómic, estuve ya firmando la primera edición de la novela, que salió por entonces, en los bancos que había enfrente de la caseta. Para mí es una alegría tener ese apoyo de la gente, me parece muy bonito”, comenta.

Este año, Juarma hizo la presentación de su novela en la caseta central de la Feria del Libro y luego hubo firmas. “Fue muy emotivo. Estaba muy nervioso porque no estoy acostumbrado a estas cosas. Es una experiencia de las que no se me olvidarán en mucho tiempo”, añade.

Entre tebeos, fanzines y libros, Juarma tiene más de 40 publicados, aunque algunos de ellos son “de tirada minoritaria”. Su preferido siempre es “el último” que saca. “A los otros les acabo cogiendo manía. El último es 'Abrázame hasta que esta vida deje de dar puto asco', que lo ha editado Autsider Cómics. Ha quedado muy bonito, con un formato diferente”, comenta.

Además de los cómics, y antes de publicar su primera novela, Juarma autoeditó un poemario en 2017 titulado ‘Poemas escritos a navajazos’, que incluye poemas que escribió “entre los 15 y los 19 años” y que “tenía ahí conservados”. “Fueron pasando los años hasta que un día me los volví a encontrar y me apetecía hacer algo con ellos. Empecé autoeditando un libro del que salieron poquísimas copias, pero estoy contento por como quedó porque es una parte de uno mismo que tienes ahí y que luego te hace gracia esos extractos o tenerlos en forma de libro”, asegura.

Su primera novela, ‘Al final siempre ganan los monstruos’, se ha convertido en una de las grandes novedades editoriales este 2021. La novela retrata a la sociedad actual, a una generación que no tiene esperanza. Surgió a partir de un Club de Lectura que el mismo Juarma creó en la red social Facebook. “Empecé a escribir unos textos y alguna gente empezó a leerlos con mucho interés. Para saber quién me estaba leyendo hice un grupo cerrado y lo titulé 'Club de lectura'. Y nació desde ahí, porque siempre me ha dado mucha vergüenza enseñar lo que escribía y, al cabo de los años, dije: Voy a enseñarlo a ver si a alguien le interesa lo que escribo”.

Juarma escribía en esos post en Facebook que despertaron el interés de sus lectores y decidió entrelazar las tramas y crear alrededor de los personajes un mundo ficticio que, en el fondo, es muy real. Él mismo cuenta que la novela trata “resumidamente de malos tratos, de abusos, del tema de plantaciones de marihuana en zonas del sur, de la vida en los pueblos, de la forma de hablar y de unas personas que están un poco perdidas y que tienen gente alrededor que, a veces, no se dan ni cuenta de que la tienen. También trata del hecho de no poder salir de un pueblo y de la falta de oportunidades”.

Este autor granadino, que procede del mundo del cómic, con un lenguaje más de humor, trata temas muy serios en su novela. “La pretensión era que fueran historias que cualquier persona que me estuviera leyendo en el Club de Lectura, en el que estaban mi madre, mis hermanos, mis amigos, mi pareja y mucha gente, la sintiera como algo real y se confundieran incluso. En el lenguaje intentaba meter dentro de una historia dura algunas partes con un poco de humor, por jugar un poco con los lectores, para hacerles interesante lo que estaban leyendo”, explica.

Juarma, que ha trabajado como jornalero, tanto en Granada como en Francia, como obrero de la construcción o camarero, entre otros, se dedica actualmente a escribir y dibujar porque cada vez “es más difícil encontrar trabajo” e intenta “sobrevivir haciendo esto”. Su próximo proyecto es “sobrevivir e intentar hacer las cosas bien con la gente” que le quiere. “Quiero seguir escribiendo y dibujando hasta que me muera o se me quiten las ganas. Ojalá sea durante mucho tiempo”, añade.