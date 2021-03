Diego Martínez: “Va a ser la convocatoria más sencilla que he tenido por las bajas”

Diego Martínez volvió a dejar dudas sobre la alineación que sacará ante el Molde este jueves en la ida de los octavos de final de la Europa League. Las bajas y las sanciones acosan al Granada CF y el técnico rojiblanco deberá hacer malabarismo una vez más para poder encontrar un once competitivo.

1000 días como entrenador: “No conocía el dato. Es impresionante y más con los antecedentes que había aquí. Me siento muy orgulloso por lo compañeros de viaje. Poder vivir esto con los jugadores, los que están y han estado, además del equipo técnico, es lo que más me llena. El vinculo se cultiva en el día a día. Ojalá este momento nos sirva para seguir creciendo juntos. Lo más importante es nuestra identidad y dar nuestra mejor versión”.

Único debutante vivo: “Lo afrontamos como lo hacemos con cada partido. Desde la humildad. Es lo que hace que este equipo esté alcanzando cotas inimaginables”.

Molde: “Es un equipo que en la anterior eliminatoria ha sido muy competitivo y solidario. Ha sabido manejar los elementos de los partidos. Tiene un contraataque muy rápido y muy buen juego entre líneas. Lo que le añade más dificultad es que en su liga tiene otro tipo de registros. Ha jugado previa de Champions, es fuerte y competitivo, con buen nivel físico”.

Más partidos oficiales que el rival: “El factor determinante es que todos los rivales son muy fuertes. Para llegar hasta aquí hemos tenido que enfrentarnos a grandes equipos en todas las eliminatorias”.

Bajas: “Va a ser la convocatoria más sencilla de la temporada. Vamos a estar once jugadores de campo de la primera plantilla, tres de ellos que no sabemos al punto al que estarán, tres jugadores del filial y tres porteros. Vamos a ser competitivos y mostrar nuestros valores. No me cambio por estar viendo la eliminatoria por la tele”.

Centro del campo: “No sé que quipo saldrá. Los que son duda, lo son hasta el entrenamiento de esta tarde. Ojalá podamos tener esos onces disponibles de campo, porque los cambios también son importantes”.

Talento noruego: “Evidentemente creo que Haaland es un jugador muy bueno. Ayer no me gustó porque quería que pasara el Sevilla. Los equipos noruegos son muy competitivos, exportan jugadores a ligas no muy conocidas pero sí muy importante. Son muy profesionales y tienen gran actitud. Es lo mismo que destaco de jugadores como Jorge o Roberto, son más que elementos técnico-tácticos”.

Favoritismo del Granada: “Tanto Molde como Granada sabemos que lo importante es hacer muchas cosas bien para pasar la eliminatoria. Lo crucial es lo que se queda en el verde, es una eliminatoria muy larga”.