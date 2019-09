Diego Martínez: “Sería muy especial conseguir los tres puntos en Vigo”

El técnico rojiblanco ha comparecido este mediodía ante los medios a dos días de enfrentarse al Celta de Vigo en Balaídos tras el parón liguero del pasado fin de semana. Esto es lo que ha dicho:

Machís y Yangel Herrera: “Llegaron ayer, entrenaron por la tarde para recuperar y hoy han entrenado con el grupo. Hay que esperar un poco a ver cómo se van encontrando de aquí a mañana, cada hora va a ser fundamental para poder tomar una decisión para el fin de semana”.

Motivación por jugar en Vigo: “Lo que me daría algo especial sería conseguir los tres puntos allí, por el equipo y por el excelente grupo de jugadores que tengo en el vestuario. Como he comentado en alguna ocasión, es bonito ir por primera vez como primer entrenador, pero lo realmente especial sería conseguir los tres puntos. Familiares y amigos míos van a ir a apoyar al Granada”.

Peligros del Celta: “Son un equipo con jugadores de mediocampo hacia adelante de un nivel técnico muy alto. Denis Suárez y Iago Aspas son determinantes en esta categoría y además han iniciado muy bien la temporada. Jugadores como Santi Mina o Brais son diferentes, potentes, físicos, técnicos. En definitiva, es un equipo que tiene mucha calidad, un mediocampo muy dinámico y, si les dejas, se asocian bien y tienen mucho peligro, especialmente en Balaídos”.

Gonalons y Köybasi: “Son procesos distintos, por posición y porque son individuos diferentes. Hay que tener paciencia y darles tiempo de que se puedan poner a punto a nivel físico, futbolístico, de convivencia, en lo que se refiere al idioma y a la integración, pero estoy muy contento con la actitud de ambos y lo que necesitamos es tiempo para ir creciendo con ellos”.

Claves del partido del domingo: “Firmo seguir la misma línea del partido de Cornellá. Son partidos muy distintos por la tipología del rival, pero para sumar puntos nosotros tenemos que estar de sobresaliente o matrícula de honor, cometer pocos errores y jugar con mucha personalidad, como en los dos partidos que jugamos en Villarreal y Barcelona, sabiendo que van a ser partidos con aspectos distintos”.

Parón liguero: “Nosotros sabíamos que teníamos el parón y lo planificamos, nos adaptamos y punto. No soy una persona de invertir tiempo en cosas que no dependen de mí y no queremos buscar excusas, nunca las hemos buscado. Hemos aprovechado el parón para ponernos a punto con jugadores que han llegado más tarde o para recuperar lesionados como Martínez. Aunque debutó, llegó con molestias. En definitiva, hemos aprovechado el tiempo. No me gusta hablar de qué me viene mejor o peor, ni del horario. Somos un equipo con una ilusión tremenda por poder ir a competir contra un gran equipo como el Celta, con nuestra personalidad, con nuestra identidad, en un campo en el que se puede ver un gran partido. A partir de ahí, esperemos tener acierto, tener pocos errores e intentar sumar tres puntos”.

Cese de Marcelino: “Desde la distancia, opinar sobre algo que no conoces en profundidad es un riesgo de poder meter la pata. Me parece un gran entrenador y desde aquí le mando un abrazo enorme, entendiendo que nuestra profesión tiene situaciones que no se comprenden o muy desagradables como en este caso. Lo único que podemos hacer es solidarizarnos y darle mucho ánimo”.

Personalidad del equipo: “Después de ganar 0-3 todo son elogios. La personalidad o la fuerza mental la veo después de perder en casa contra el Sevilla, yendo a Barcelona sintiendo que se puede ganar el partido; esa es la verdadera personalidad. A partir de ahí, el resultado es una consecuencia. El año es muy largo y tenemos que tener la suficiente madurez para intentar afrontar cada partido desde la máxima confianza, sintiendo que podemos ganar, independientemente del resultado del partido anterior”.

Lesionados: “Son lesiones distintas. Tenemos un servicio médico magnífico y están trabajando para volver cuanto antes. Son lesiones que dependen mucho de sensaciones, no sirve poner fechas. Álex ya está entrenando en el campo, pero ahora toca ponerse a punto y luego tener el alta competitiva”.

Selección de Baloncesto: “No me puedo quedar sin darle la enhorabuena a la Selección. No somos conscientes de lo que ha hecho esta Selección en los últimos años. No solo lo que ha conseguido, sino cómo, es inspirador, es una fuerza mental tremenda y desde aquí quiero darles la enhorabuena porque son un ejemplo para todos. Los chicos se han emocionado y para cualquier equipo verse en ellos es una fuente de inspiración tremenda”.