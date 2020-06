Diego Martínez: “Ni antes lo hacíamos todo bien, ni ahora todo mal”

Diego Martínez ha comparecido públicamente antes de desplazarse hasta Vitoria para disputar la jornada 33 de LaLiga Santander ante el Alavés en Vitoria. Estas han sido sus palabras:

¿Más fatiga mental que física?: “El estado anímico está ahí y es lo que tenemos que intentar mejorar, sabiendo lo que somos y siendo fieles a lo que nos ha traído hasta aquí. El otro día hubo fases dentro del partido, creo que iniciamos bien, más allá del ritmo, del calor. Son partidos de pocas ocasiones en general, luego tenemos una fase después del gol de mucha imprecisión y todos esos eslabones en el juego hacen que pierdas confianza. Somos un equipo que tiene que cometer muy pocos errores y estar muy acertados. Cuando no estamos tan finos, llegan estos resultados y hay que asumirlo con naturalidad. Ni antes hacíamos todo bien ni ahora todo mal”.

Virtudes del Alavés: “Viene de hacer un buen partido. Es un equipo muy organizado, fuerte defensivamente, con dos delanteros de un nivel muy alto, con bandas rápidas, que sabe competir muy bien, conoce y trabaja muy bien el rival al que se enfrenta y están tratando de concretar su permanencia. Además, cuenta con ese ímpetu que ya de por sí tienen los equipos del norte, con brío e intensidad. Eso es lo que nos vamos a encontrar en un campo con mucha solera. Partido muy difícil, pero importante para seguir sumando en esta gran temporada que está haciendo el equipo”.

Cansancio y fatiga, claves en esta situación: “Como diría Bielsa, cualquier argumento dicho por un entrenador después de una derrota suena a excusa; no voy a justificarme. Siempre dije lo difícil que iba a ser encontrar nuestra mejor versión, empezamos con 4 de 6 ante dos equipazos como el Getafe y el Real Betis. Son cuatro puntos que nos mejoran las circunstancias, pero hay otras con las que tenemos que convivir y adaptarnos. No hemos puesto nunca ninguna excusa y nos encantaría que se hiciese una reflexión en perspectiva. La expectativa de tener similitud con el Villarreal antes de aquel partido es la ‘releche’, a un partido que puede pasar de todo. No me voy a quedar con lo que pudo haber sido y no fue. Ponemos siempre la máxima actitud, la máxima intención. No nos quedemos en cosas que no son. A vivir con ilusión estos seis encuentros, a intentar sacar la máxima puntuación posible y a intentar mejorar dentro del margen que tenemos”.

Prolongación contratos más allá del 30 junio: “A momentos especiales, medidas especiales. Esto es algo que no ha pasado antes. Yo intento no pararme mucho en hacer valoraciones generales, intento dar soluciones en mi equipo La circunstancia más importante de todas es que, afortunadamente, tenemos 43 puntos. ¿Queremos más? Todos queremos más. Pero no me gustaría ver al Granada nunca en otra circunstancia de puntuación, que sería un factor de necesidad extra. Esa necesidad, afortunadamente el equipo no la tiene porque se lo ha ganado en el campo. Esta situación es un premio a todo lo bien que lo ha hecho el equipo. Queremos seguir mejorando y tenemos una oportunidad de desarrollar futbolistas para seguir enriqueciendo el patrimonio más importante del club: sus jugadores”.

Motivación del grupo: “Si podemos quedar un puesto más arriba que otro, esa motivación en sí misma nos mueve mucho. La actitud siempre ha sido de 10. Hay momentos en los que nos hemos desconectado, pero eso es fútbol y ha sucedido a lo largo de toda la temporada; la motivación siempre es máxima. A nivel clasificatorio y económico, todos queremos quedar todo lo arriba posible. Tenemos que buscar y sostener el rendimiento del equipo refrescándolo con los que juegan menos. Nosotros nos focalizamos en el proceso y, a partir del proceso, tratar de sacar el mayor rendimiento posible”.

Ganas de certificar permanencia matemática: “Cuando lo consigamos matemático, nos vamos a pegar una fiesta, aunque sea en el vestuario. Con el club lo hemos hablado, es el objetivo de todo el año, el sueño, la ilusión por hacerlo matemático. El Granada CF estaba entre los tres candidatos al descenso y llegar a esta situación vamos a celebrarlo como se merece. A partir de ahí, este equipo siempre quiere más y siempre es ambicioso. Nunca va a dejar de competir y de ser ambicioso. Ojalá con buenos resultados, lo vamos a intentar”.

Cambio de entrenadores en Espanyol, Betis y Valencia: “Respeto las decisiones, pero no puedo valorar lo que ocurre en otros equipos. Como compañero, es duro. Nuestra posición es de mucha responsabilidad y exigencia y somos mucho más que un resultado. Los procesos quizá en otros deportes se tengan más en cuenta. El fútbol hay que verlo con otros ojos de análisis, porque es totalmente distinto lo que está sucediendo. A todos les mando mi cariño y mi ánimo, entendiendo que es algo relativamente habitual en nuestra profesión”.

Estado físico: “Hay alguna posibilidad de baja, pero en el último momento tomaremos la decisión. No sólo antes del partido puede haber dificultades, sino también durante”.