Diego Martínez: “Hemos remontado más con corazón que con cabeza”

Diego Martínez pasó por sala de prensa después de la victoria por 2-1 ante el Real Valladolid. Estas fueron sus palabras.

Secreto para competir: “La creencia que tiene la plantilla en lo que hacemos y el público. La conexión en el tramo final nos ha dado fuerzas donde no las había. Si este equipo está donde está es porque nunca se rinde, más allá de que pueda tener momentos mejores que otros. Independientemente de la dinámica del partido y viniendo de un esfuerzo enorme del miércoles, el equipo se ha puesto a competir. Somos un equipo en mayúsculas y conectados con nuestro público tenemos mucha fuerza”.

Valoración victoria: “No miramos la tabla ni a los demás. Lo que queremos es sumar puntos, la cifra de ganar 10 partidos refleja lo que es este equipo y además en un partido muy difícil ante un gran rival, con alternativas entre los dos. Lo hemos sacado más con corazón que con la cabeza”.

Tres victorias seguidas en casa: “No miramos si estamos en casa o fuera. Intentamos competir cada partido. Más allá del resultado, este equipo siempre lo hace, por eso conecta con el público, somos un equipo que transmite buenos valores y luchamos hasta el final. Llevamos ocho partidos en 24 días naturales y, para el tipo de equipo que somos, es una barbaridad y seguimos remando y luchando. Creo que sacar este tipo de partidos es muy importante para la cabeza, por los condicionantes previos. Puertas ha entrado en el último momento, Vallejo se tuvo que salir por una molestia. Hemos hecho cambios para arriesgar, sabiendo que se podían lesionar, pero creíamos en la victoria. Ante un gran rival que te pone las cosas muy difíciles y que ha tenido sus opciones. Los detalles a veces te perjudican y otras veces te favorecen”.

Fede Vico. “Era una incógnita también. Sus sensaciones son buenas después de la operación. El último partido no estuvo fino y las sensaciones eran ahora muy distintas. Su primera jugada le vino muy bien y ha sido clave. Me alegro mucho por él porque ha sufrido mucho. Es una muy buena noticia para nosotros como equipo”.

Cuál es el punto de inflexión: “El gol en contra es un poco raro y nos desestabiliza un poco. Empezamos a no llegar bien a las presiones, nos precipitamos un poco por la importancia. Hasta ese momento no pudimos jugar al ritmo que nos gustaría por diversos factores. Ellos nos podían hacer daño, incluso tuvieron una en la segunda parte clara. Tuvimos una fase que no estuvimos cómodos. La modificación con Fede Vico nos ayudó a tener lo que queríamos. Esto tiene mucho que ver con el espíritu competitivo del equipo. Solo puedo estar orgulloso y dar las gracias en mayúsculas de este equipo”.

Estado de ánimo vs cansancio: “Ellos venían preparados y costaba circular el balón con velocidad. Cuando hablamos del estado de ánimo, hay que ver las dos partes, con ese botín que ellos tenían nos podían haber hecho el 0-2 en alguna contra. Es la línea del límite y el detalle. La creencia, el empuje, en el último cuarto de partido hay tres o cuatro arrancadas. Si estamos aquí es por el creer y el competir. La afición fue muy importante en el último tramo. Cuando todos creemos se forma una atmosfera especial en el estadio. Otra remontada y ya son dos seguidas en casa”.

Gol de Puertas: “Yo vi a Antonio muy seguro en el medio campo. Además, se ve en la tele perfectamente. Vuelvo a insistir en lo mismo, yo no estoy para arbitrar, para eso hay un árbitro en el campo y hay un VAR que hace el fútbol más justo. Lo he dicho siempre, cuando nos ha perjudicado y cuando nos ha favorecido. Mi sensación es que estaba muy seguro de que el gol era válido”.