Diego Martínez: “Hemos conseguido algo histórico”

Diego Martínez ha pasado por sala de prensa después de vencer al Badajoz en los octavos de final de la Copa del Rey. Estas han sido sus palabras.

Valoración del partido: “Me gustaría dar la enhorabuena al Badajoz, porque ha hecho una gran Copa del Rey y un muy buen partido. Hemos conseguido algo histórico, estos jugadores han vuelto a conseguir estar en unos cuartos de final para la ciudad de Granada. Un partido muy disputado donde ha habido que sufrir, luchar y estar con la fuerza mental que tiene este equipo. Después de un gol en el 93 hemos sido capaces de levantarnos y ganar”.

Prórroga, desgaste extra y empate en el último segundo: “Han llegado con mucha gente a la segunda jugada volcados al ataque y eso es el fútbol. Es una pena porque ha habido momentos de control, otros en los que ellos se han podido meter en el partido, pero honestamente… hay que preguntar a muchos equipos que se han quedado fuera. Somos el Granada y nos toca sufrir. De hecho, Soldado no debía jugar hoy y lo ha hecho con dolor en la espalda. Por eso valoro el compromiso y les doy la enhorabuena. Esto es muy difícil, por el rival y porque la historia así lo dice”.

Encuentro duro: “Sí, lo esperábamos; mira el Éibar. Es una lástima encajar dos goles en contra en situaciones de rechace, algo incontrolable”.

Cambio de Vadillo por lesión: “Tiene un golpe fuerte. Tiene que evolucionar de aquí al sábado, tendremos que recuperarnos. La energía positiva y el compromiso es innegociable. Que este club pueda disfrutar de unos cuartos de final tiene mucho mérito”.

Nuevo formato de Copa: “Llevamos un mes jugando todo fuera en Copa, lo que añade un plus de dificultad. Es francamente complicado, pero le da atractivo el formato a partido único. Todo puede pasar”.

¿Cuánto hace que no le remontan un partido?: “No lo recuerdo, prefiero no saberlo. Somos un equipo que tiene que trabajar mucho los partidos y que darle mucha importancia a los detalles. Eso es lo que nos ha traído a Primera y eso es lo que nos hace competir. Me alegro por la capacidad de superación. No solo por hoy, sino siempre. Este esfuerzo por superarse y por querer seguir compitiendo por y para esta camiseta nos tiene que dar mucha fuerza”.

Soñar con la final: “Esto es tan difícil. El sábado tenemos un partido complicadísimo. Pero lo que está claro es que el viernes estamos en el bombo. Miramos los equipos que hay y es un momento para disfrutar. Si hemos llegado hasta aquí es porque no hemos pensado más allá del siguiente partido”.

Ilusión en la ciudad: “Siempre pensamos en la conexión con la afición. Siempre han estado con nosotros y nos alegramos mucho por ellos. Nos cuesta mucho trabajo y tenemos que hacer un esfuerzo brutal, eso sí”.

Qué rival prefiere: “El Espanyol, esa es nuestra prioridad. Mañana viajamos y tenemos muy poco tiempo. Abrimos la jornada el sábado a la una de la tarde”.