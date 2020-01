Carlos Fernández mete al Granada en cuartos 19 años después (2-3)

La última vez que el Granada disputó unos cuartos de final de la Copa del Rey, Carlos Fernández tenía cuatro años. Hoy, a sus 23, el hispalense ha anotado el tanto definitivo para decantar la eliminatoria en favor de un conjunto nazarí que vio cómo le empataban en el último suspiro. Un golazo de Álex Martínez al comienzo abrió la lata y Soldado puso el 2-1 en el 86’ nada más salir. Pablo Vázquez y Caballero marcaron para el Badajoz. El Granada de Diego Martínez vuelve a hacer historia.

Con mezcla de teóricos titulares y suplentes en el once se presentaba el Granada en Badajoz en un encuentro que no pudo haber comenzado mejor para los intereses rojiblancos. En el primer minuto de partido, un centro lateral de Foulquier desde la derecha y mal despejado por la zaga pacense le cayó en los pies a Álex Martínez, que no se lo pensó dos veces y soltó una volea preciosa con su pierna izquierda para anotar un auténtico golazo y abrir así el marcador.

Aunque la eliminatoria se ponía muy de cara para el conjunto nazarí, el ex rojiblanco Pablo Vázquez se encargó de borrar la sonrisa a los pupilos de Diego Martínez. El central aprovechó una jugada embarullada en el área para rematar a gol un balón muerto y poner la igualada en el 7’ de partido. Celebró con mucha efusividad el ex del Granada, hoy en las filas del Badajoz.

El gol cayó como un rayo a un Granada que había comenzado bien, pero veía cómo su rival cogía impulso con el empate. El partido entró entonces en un intercambio de golpes con balas de fogueo. Kingsley Fobi inquietaba por el costado derecho del Badajoz, mientras que Puertas y Vadillo eran los más participativos en el Granada.

Nada más comenzar la segunda mitad, Aarón desvió a bocajarro un chut de Santamaría, que remató solo tras un error de la zaga rojiblanca. El Granada comenzó entonces a carburar y a encajonar a un Badajoz que se parapetaba bien atrás.

Poco antes de la hora de partido, el paradón fue de Garrancho esta vez: Carlos Fernández cabeceó un servicio de Vadillo desde la izquierda y obligó a lucirse al guardameta extremeño. Los cambios dieron oxígeno al Granada para seguir acercándose al área pacense con peligro. Tuvo una muy clara Antonio Puertas después de una buena pared con Yangel Herrera, pero su disparo se estrelló en Garrancho.

Roberto Soldado, que salió en el 82’ en sustitución de Azeez, tiró de galones y se puso el mono de faena para solventar, en principio, la papeleta a cinco del final. El valenciano aprovechó un pase inverosímil al hueco de Puertas para batir por bajo al cancerbero del Badajoz y casi sentenciar el choque.

Y digo casi porque al Badajoz todavía le quedaba una bala en la recámara. Con el tiempo cumplido y a punto de llegar al 93’, Antonio Caballero remató de cabeza dentro del área pequeña un córner botado por Corredera para forzar la prórroga a segundos del final y desatar la locura en el Nuevo Vivero.

Otra prolongación más y, con esta, serían tres en total en los cuatro compromisos coperos de la temporada. 30 minutos más de tensión y sufrimiento que, por suerte, terminarían con final feliz. Diego Martínez agotó el cuarto cambio con la entrada de Víctor Díaz para sentar al exhausto Puertas en el 106’.

Apenas tres minutos después, Carlos Fernández resolvió la eliminatoria con el 2-3 definitivo. Álex Martínez lanzó un saque de esquina desde la izquierda directo a la testa de Soldado, cuyo remate fue despejado a medias por Garrancho y Gonalons, que pululaba por el área como el que no quiere la cosa, le puso en bandeja al sevillano la solución a un partido que se había enquistado más de la cuenta.

Carlos Fernández empujó a placer y el Granada se sostuvo los últimos diez minutos aguantando las acometidas de un meritorio Badajoz que no cejó en su empeño de volver a igualar la contienda. No lo consiguió y la lógica se impuso, como así el Granada CF para estar en el bombo de cuartos de final de la Copa del Rey 19 años después.

Ficha técnica:

CD Badajoz: Garrancho, Fobi, Pablo Vázquez, Traoré, Morgado, Bikoro (Kevin, 90’), Caballero (Toni Abad, 103’), Guzmán (Dani Aquino, 63’), Sergi Maestre, Santamaría (Candelas, 87’) y Corredera.

Granada CF: Aarón, Foulquier, Germán, Vallejo, Álex Martínez, Gonalons, Yan Eteki (Yangel Herrera, 55’), Azeez (Soldado, 82’), Vadillo (Machís, 74’), Puertas (Víctor Díaz, 106’) y Carlos Fernández.

Goles: 0-1, Álex Martínez (1’); 1-1, Pablo Vázquez (7’); 1-2, Soldado (86’); 2-2, Caballero (90+2’); 2-3, Carlos Fernández (109’).

Árbitro: César Soto Grado (Comité riojano). Amonestó a Fobi, Kevin y Candelas por el CD Badajoz, así como a Yan Eteki, Gonalons, Machís, Soldado y Aarón Escandell por el Granada CF.

Incidencias: Encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey disputado en el Estadio Nuevo Vivero de Badajoz ante 14.800 personas.