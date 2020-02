Diego Martínez: “Esta noche nos tiene que llenar a todos de Granadinismo”

Diego Martínez, el artífice de este Granada que reescribe la historia, pasó por sala de prensa después de cosechar uno de los triunfos más importantes en los últimos 50 años en el club rojiblanco, que se dice pronto. Estas fueron sus palabras:

Qué se le dice a la gente: “Gracias. Gracias en mayúsculas. La conexión con el equipo ha sido brutal una vez más. Hemos tenido una noche mágica, algo muy, muy especial. Me alegro mucho por estos jugadores que se dejan la piel. Enhorabuena a todos”.

Clave el cambio de Víctor Díaz en el descanso para frenar las idas y venidas: “La importancia es siempre de los jugadores. En la primera parte hemos hecho una fase en la que hemos estado a un nivel altísimo y me hubiese gustado más que esos palos hubiesen ido dentro. Decidimos reajustar y creo que el peligro lo controlamos bastante bien. Tuvimos opciones para ganar el partido, recuerdo la de Darwin y otras situaciones en las que podríamos haber hecho el 2-1. También ellos, porque son un grandísimo equipo. Buscábamos sostener al equipo mejor y entendíamos que era la mejor manera de afrontar la segunda parte”.

Resistencia física: “Hay algo que no se compra con dinero, los intangibles de este equipo. Estos jugadores demuestran que, después de sufrir en campos difíciles como Hospitalet, Tamaraceite, Badalona o Badajoz, nos levantamos siempre. Esa mentalidad es la que hace que la cabeza pueda más y es para quitarse el sombrero. Lo que han hecho es algo histórico y sobre todo es el cómo lo han hecho, contagiando y superando todo tipo de adversidades”.

Un sobresaliente a la temporada: “Yo solo pienso que estamos viviendo algo histórico, que nos lo merecemos. Es algo que recordaremos muchos años. Queda una segunda vuelta durísima, estamos en febrero y queda mucho que remar. Está claro que esta energía positiva y esta fuerza nos va a ayudar para seguir remando y luchando. Pienso en el día a día”.

Soldado: “Es un ejemplo para todos, no hoy que ha hecho los goles, sino siempre. Sería muy injusto centrarnos en Roberto, incluso es uno de esos líderes que a él mismo no le gustaría que lo hiciéramos. Hablo de todo el equipo, de los Quini, Montoro, Neyder o Fede Vico, que luchan y sufren con nosotros desde fuera. Eso es la esencia de este equipo. Hoy pueden disfrutar porque sufren con nosotros”.

Techo del equipo: “No me planteo esas cosas. Hoy estamos muy felices, vamos a saborear esta noche. Son 51 años los que han pasado. Estos niños que han venido hoy al campo podrán decir que lo han vivido cuando vayan con la camiseta al colegio. Mañana ya veremos, nos levantaremos y recuperaremos y el sábado hay otra pelea”.

Ya eliminó al Valencia con el Sevilla en 2014: “Granada y solo Granada. Este equipo viene de Segunda, de hacer un año y medio magnífico. Hemos tenido incorporaciones que se han empapado del sentimiento del vestuario. Todo es bueno y positivo, pero piensen solo y exclusivamente en el momento tan bonito y en lo que cuesta. Uno se hace entrenador para poder vivir noches como esta. No solo por el hecho, sino por cómo compiten estos jugadores, esos es lo más importante”.

Indignación en Valencia por el VAR: “Siempre he defendido al VAR, cuando ha habido una decisión a favor o en contra. El VAR hace el fútbol más justo. Para eso está y no puedo opinar”.

¿Conscientes de hacer historia?: “Muy felices, exhaustos, pero muy felices. Lo que nos ha traído hasta aquí es pensar en el siguiente partido. No pensamos más allá. Agradezco el esfuerzo a todos porque han hecho lo que no se ve, han hecho un esfuerzo para poder recuperarse”.

Rival en semis y posible final en Sevilla: “No lo sé, no pensamos en eso. Pensamos en el Atlético de Madrid y luego a disfrutar de las semifinales. Eso de casa y fuera es muy discutible lo de la ventaja. Entre los cuatro mejores equipos de España va a estar el Granada CF”.

¿Se le pasaba por la cabeza?: “Sé que soy muy reiterativo, pero no pensamos más allá que en ser felices por el camino. Estoy muy feliz. La sensación de conexión con el equipo quizá sea lo mejor. La afición nos ha llevado a hombros. Lo que sí tengo claro es que esta noche no se nos va a olvidar y nos tiene que llenar a todos de Granadinismo”.

Vallejo y Foulquier: “El mérito es de ellos, que han llegado con receptividad e inteligencia. El grupo evidentemente tiene su mérito porque todo el mundo suma y rema”.

Vallejo: “Lleva tiempo sin jugar, el otro día fueron 120 minutos y hoy 90 más descuento; estos procesos no son nada fáciles. Tienen que ir cogiendo ese tono. No me gustaría olvidarme de los que no han jugado, de Ismail, Martínez, de todos esos que no han podido participar, Azeez, Gil Dias, Álex Martínez, Domingos y Rui Silva. En fin, todos estaban sumando y apoyando”.

Diego Martínez concluyó con una frase para el recuerdo: “Saboréenlo y disfruten, que lo que ha hecho este equipo es algo muy importante”.