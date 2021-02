Diego Martínez: “El once estará condicionado por la disponibilidad”

Diego Martínez compareció ante los medios de comunicación y se mostró resignado ante una nueva plaga de lesiones tras el último partido de Europa League. El técnico rojiblanco reconoció que habrá canteranos en el viaje a Elche y aseguró que sus jugadores volverán a adaptarse a la situación.

Futbolistas disponibles: “No lo sé. La estimación de las lesiones aún hay que hacerla. Vamos a tener jugadores que van a arriesgar con todo lo que significa eso. Lo que es seguro es que los once que salgan van a competir a su mejor nivel”.

Elche: “Es un equipo muy competitivo y que tiene jugadores que funcionan muy bien con el estilo directo y otros hombres que son muy rápidos por las bandas. Su último partido en casa fue una victoria y mañana es uno de esos días de máxima exigencia. Se trata de un rival directo, por lo que hay que competir y dar lo mejor de nosotros”.

Dudas en la alineación: “Mi libreto va a estar totalmente adaptado a la disponibilidad, ni siquiera al rival. Trataremos de competir desde nuestros valores, pero tanto el dibujo y el once que salga tendrá que ver con las sensaciones. Ojalá estemos acertados y no cometamos errores”.

Enfrentamiento ante el Molde: Respecto al sorteo, todo se resume en una cosa: El Granada CF en octavos de final de la Europa League por primera vez en sus 90 años de historia. Da igual todo lo demás”.

Bajas e incertidumbre: “Creo que es el momento de pensar en positivo y en las soluciones que podamos tener. Yo nunca me he encontrado en cuatro lesionados en el mismo partido. La situación que tenemos es esta, pero es lo que hay. Si algo hemos tenido es que nuestro valores siempre ha sido la adaptación y tirar hacia adelante. Otro equipo quizás con el 2-1 hubiera tirado la toalla al verse con tantos elementos en contra, pero este equipo tiene esa resiliencia y confianza en el compañero. No solo es el rendimiento deportivo, también es un mensaje a la sociedad. Lanzamos un mensaje de esperanza, de creer en el compañero y que más allá de las circunstancias luchamos todos juntos. Transmito el mismo mensaje que el club ‘hacemos lo que podemos'”.

Presencia de canteranos: “Torrente, Barcia, Aranda e Isma Ruiz. No se sinceramente si a lo mejor pueden ser titulares. Así no damos más vueltas. De la lista de bajas no hablo porque podría ser un once titular en cualquier partido. Vamos a reírnos ya afrontar con humor las cosas, porque si no…”.

Lucha por el ascenso del femenino: “Nos hacen sentir muy orgullosos. Hay que darle todo el apoyo y la energía. La trayectoria es magnifica del femenino. Esos partidos son emocionantes, pero las que no se tienen que salir del guion son ellas y deben seguir como han estado durante toda la temporada. También ellas nos han apoyado y ahora toca el momento de devolvérselo. Estamos con ellas y todo el equipo”.