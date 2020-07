Diego Martínez: “El Granada se ha ganado el premio de jugar este partido”

Diego Martínez ha comparecido en rueda de prensa telemática en la jornada previa al duelo frente al Real Madrid en Los Cármenes este lunes (22:00h). Esto ha dicho:

La motivación de alcanzar algo único, ¿mejor medicina contra el cansancio?: “Afrontamos la última semana con tres partidos y, para nosotros, es un orgullo y una energía positiva tremenda el poder ser el foco mediático de LaLiga. El Granada se ha ganado este premio, todo el mundo va a estar pendiente de Granada con el rival jugándose el campeonato. Es un premio poder disputar este partido porque el equipo se lo ha ganado”.

¿Qué partido espera?: “Nosotros soñamos con poder ganar el lunes y más ante el Real Madrid. Esa es nuestra motivación y nuestras ganas de hacer las cosas. Es de esos partidos en los que el acierto y la eficacia son muy importantes. Necesitamos que el equipo pueda mostrar sus prestaciones al mejor nivel posible, y eso es lo que más nos ocupa, dar nuestra mejor versión. Intentaremos hacer las cosas con cero errores y con gran acierto y vamos a competir desde el disfrute”.

Al Real Madrid también le tocará pinchar, ¿por qué no en Granada?: “Nosotros queremos sumar tres puntos y para ello vamos a tener que hacer un partido prácticamente perfecto. Si nos guiamos por los números, ellos llevan ocho victorias de ocho después del confinamiento y cinco porterías a cero. No podemos invertir ni un segundo en pensar en presupuesto, historia y demás. Uno siempre espera lo mejor de su equipo y más en esta plantilla de jugadores que tengo la suerte de dirigir. Sabemos que vamos a empezar una semana con tres partidos apasionantes con el compromiso y la ilusión de todo el año. Queremos hacer lo que hemos hecho normalmente en cada partido, ese es el Granada que quiero ver y el que nos puede acercar a conseguir la victoria”.

Estado de la plantilla: “Vamos justos, muy justos. La motivación y la energía positiva y el poder compartir este momento creo que nos tiene que dar muchísima fuerza”.

¿Por qué será recordado este Granada?: “Sería difícil dar una respuesta concreta. Va a ser recordado por muchas cosas. En dos años, más allá de los resultados, creo que ha transmitido unos valores que ha conectado con su afición, que se sienten identificados con cada jugador y cada profesional que representa y defiende este escudo. Eso es lo más importante, los valores. Aunque, evidentemente, después de todas las grandes cosas logradas, es complicado quedarse con una”.

¿Planteamiento distinto sin Benzema?: “El planteamiento es el mismo: máximo acierto y cero errores. Estamos hablando de jugadores de un nivel estratosférico y cualquiera que juegue o salga desde el banquillo va a tener un gran nivel. Ahí es donde está nuestro desafío y nuestra motivación. Si pudiera cambiar algo, además de que estuviésemos todos los jugadores de ambos equipos, es que estuviese nuestra afición para poder disfrutar de este momento”.

¿Similitudes con el partido vs Albacete la temporada pasada?: “Es incomparable, son momentos muy bonitos, muy estimulantes y muy motivantes, pero diferentes. El presente dice que el Granada va a ser un foco futbolístico a nivel mundial. Eso, en sí mismo, supone un atractivo tremendo. Siempre competimos, siempre salimos hacia adelante e intentaremos nutrirnos de esa energía positiva de los tres puntos del otro día ante un rival dificilísimo. Pero ahora viene otro partido que es un melón por abrir”.

¿Cuánto cuenta lo mental?: “Siempre cuenta. Donde no llega lo físico, tiene que llegar lo mental, la motivación, el compromiso, la identificación y esa sensación de estar peleando por algo muy ilusionante para toda una ciudad como Granada”.

Es paradójico querer acabar la temporada por el cansancio y no querer que acabe por lo conseguido: “La nostalgia no ayuda a competir, pero es cierto. Eso sí, decirle al equipo ahora que tiene que jugar tres partidos más tampoco sería muy motivante, pero es una semana, 50 puntos, etc. Yo no sé si se podrá repetir o no, pero está claro que esta temporada ha sido brillante y este premio nos lo hemos ganado como equipo y vamos a apurar opciones de ganarlo todo, eso es lo que nos ha traído hasta aquí. Nos mueve lo que sentimos dentro, las sensaciones internas”.

Diferencias entre Real Madrid y Barcelona: “Analizo a mi equipo, aunque me gusta el fútbol en general. Hablamos de dos equipos top mundiales, pero hay matices. No obstante, nuestro foco tiene que estar en nosotros mismos para mostrar nuestras mejores prestaciones como equipo”.

El técnico nazarí concluyó acordándose de nuevo de su afición: “Sentimos a todos muy cerca, queremos que empuje todo el mundo; este Granada siempre se deja el alma en cada partido”.