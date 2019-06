Diego Martínez: “Como no sabíamos que era imposible, lo hicimos”

Diego Martínez acudió a la rueda de prensa más feliz de su carrera deportiva exultante, y agradeciendo a todo su equipo técnico el trabajo realizado: “Es una felicidad plena como entrenador y, sobre todo, por todos los que están detrás. Creo que esto si esto ha sido un gran éxito ha sido por la gente que está detrás de mí. Han sido un grupo de personas sensacional, que en la adversidad han luchado unidos, con un compromiso profesional extraordinario. Toda esta gente que está aquí nos ha permitido sacar nuestra mejor versión y la del equipo. Ha sido una doble alegría: por el éxito deportivo y, sobre todo, por quiénes hemos conseguido este éxito deportivo. Nuestra frase ha sido que ‘como no sabíamos que era imposible, lo hicimos’. Esa es la frase que resume lo que ha hecho este equipo”.

El preparador del equipo granadino explicó el por qué hasta este martes no había pronunciado públicamente la palabra ascenso: “No la había pronunciado hasta ahora porque las cosas no se dicen, se hacen; porque haciéndolas se dicen solas. Y eso es lo que ha hecho este equipo. La frase no es mía, pero creo que hoy es el día en el que queremos a asociar esa palabra, ese concepto, porque es cuando vale. Lo demás no vale. El equipo ha estado 25 o 26 jornadas en ascenso directo, ha estado 35 jornadas en play off y creo que ha sido el más regular durante el año y se merecía el ascenso”.

Cuestionado sobre su continuidad la próxima campaña, Diego Martínez destacó que tiene contrato en vigor y que le gustaría seguir: “Estoy ilusionadísimo en poder continuar. Lo doy por hecho, por lo menos en lo que depende de mí”.

El entrenador continuó expresando su felicidad: “Hemos disfrutado, Granada está en la calle celebrándolo. Teníamos que luchar contra muchas cosas y tuvimos una travesía difícil. De hecho, aunque ahora no pegue recordarlo, fue un verano durísimo. Pero por eso saben ahora mejor las cosas. Creo que este grupo de personas ha superado las expectativas, estamos en un momento de felicidad plena. La única manera de poder dar esta alegría a todo el granadinismo era pensar en el presente y es lo que hemos hecho, ir cada día como las hormiguitas, pasito a pasito, poco a poco. Ha sido un año que no vamos a olvidar nunca en nuestra vida”.