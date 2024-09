Diego Mariño: "Es verdad que la gente no está contenta, pero el equipo está motivado"

El Granada CF ha presentado en la tarde de este miércoles al décimo fichaje del primer equipo: Diego Mariño. El vigués, que viene a reforzar la portería pese a que el mercado de fichajes lleve cerrado desde hace unos días, apuntala una zona muy mermada con la lesión de Luca Zidane y el cuestionable nivel en estas últimas jornadas de Marc Martínez.

Mariño, que estuvo la pasada campaña en la UD Almería, se incorpora al cuadro granadino después de no haber encontrado otro acomodo durante la ventana de fichajes estivales. Su fichaje, que sorprendió en los últimos días, se terminó de materializar el pasado martes. Antes de todo ha agradecido "al club y la propiedad por la confianza y predisposición a hacerlo todo rápido". "Vengo con muchas ganas y hambre para aportar en el equipo. Quiero poner mi granito de arena y luchar por los objetivos", ha expresado.

También ha sido cuestionado por el posible interés de Elche, próximo rival del cuadro rojiblanco en liga: "Es verdad que hubo contactos con el Elche al igual que con otros equipos. No nos ha dado ni tiempo de hablar sobre el partido. Quedan tres entrenamientos. Iremos viendo cómo va la semana, cómo me encuentro en los primeros entrenos, cómo me acoplo..."

La operación ha comentado que ha sido "muy rápida". "Hablamos el jueves o viernes. Llegamos a un acuerdo. No hubo muchas cosas que decidir. Siempre han tenido predisposición porque me uniera. Sabían lo que podían aportar y aquí estoy", ha verbalizado.

Sobre el nivel del grupo, Mariño ha visto "al equipo muy motivado". "Se entrena con mucha intensidad. Todos tienen ganas de hacer las cosas bien. Pese a saber que el inicio no es el deseado, por resultados y expectativas, son cuatro partidos lo que llevamos... Esto es una liga que puede cambiar mucho de aquí a noviembre. Son muchos partidos y dinámicas. Es verdad que la gente no está contenta, pero el equipo está motivado. Los he visto a todos con muchas ganas. Talento y herramientas hay. Plantilla hay de sobra. Poco a poco todo tiene que ir encajando y mejorando", ha analizado.

Competencia no le va a faltar. Con su llegada, el cuadro ya suma tres guardametas en el primer equipo: "He conocido a los otros porteros. Todos queremos jugar y lo mejor para el Granada. Siempre hay competencia de máximo nivel. Traigo experiencia y las ganas de jugar. Tengo mucha hambre, y espero contagiárselo a todo el mundo. Quiero hacer ver la importancia que tiene representar al Granada. Hay que creerse que podemos hacer las cosas muy bien. Hay que hacer grupo, sumar e ir todos a la misma dirección".

Su experiencia en Almería ha dicho que fue muy buena, pese a que no jugó como quiso. "Estuve muy contento allí y ellos conmigo. Tengo muchas vivencias allí. En lo deportivo no me dieron la oportunidad de mostrar mi valía. Con esa espinita clavada de no poder haber ayudado. Creo que me lo hubiera merecido, por lo menos tener una oportunidad. Muy contento. Al final es el entrenador quien decide".

"Durante estos años, la situación del portero no es como la de un jugador. Tenemos una mentalidad más fuerte que otros porque nos tenemos que obligar a entrenar fuerte, mantenernos en forma... Nunca sabes cuándo puede llegar la oportunidad. Entreno al máximo para cuando llegue la oportunidad. He entrenado por mi cuenta para esto mismo: para cuando llegue el momento estar preparado", ha comentado sobre estos últimos meses en los que ha estado sin equipo.

Sobre la afición, Mariño ha mantenido que siempre "aquí se sufre". "Siempre ha sido un campo muy difícil. Es una afición muy temperamental, que ayuda al equipo. Es una afición que gana partidos. Anima, aprieta y cuando están abajo lo levantan. Siempre me gustaba venir por el ambiente. Sinceramente, creo que tener a esta afición es un privilegio. Se necesita. Creo que es un año donde todos tenemos que estar juntos", ha continuado.