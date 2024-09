Sierra Nevada prepara su campaña de compra anticipada con descuentos especiales

Si eres amante del esquí y planeas disfrutar de Sierra Nevada durante el invierno 2024/2025, adquirir el forfait de larga duración o de temporada en el periodo de venta anticipada es una decisión inteligente. No solo obtienes un descuento por compra anticipada, sino que también puedes acceder a una serie de beneficios que mejorarán tu experiencia durante la temporada de esquí e incluso de cara al próximo verano.

Principales ventajas

1. Descuento por compra anticipada

Una de las principales razones para adquirir tu forfait de larga duración o temporada con antelación es el descuento que obtienes. Este ahorro es especialmente significativo cuando hablamos de forfaits de 10, 15 o 20 días o para toda la temporada. ¡Cuanto antes lo compres, más te beneficias!

Este año, por ser el 60 aniversario de la creación de Cetursa Sierra Nevada, se pondrán a la venta los forfaits de larga duración y temporada con un descuento del 30% durante 60 horas, comenzando este periodo el 16 de septiembre a las 09:00 horas y finalizando el día 18 de septiembre a las 21:00 horas. Después de esa fecha y hasta el 16 de octubre el descuento será de un 20%.

2. Flexibilidad de uso

Con la modalidad de forfait de larga duración, puedes elegir entre 10, 15 o 20 días de uso durante la temporada, sin la presión de consumirlos en fechas concretas. Esto significa que puedes planificar los días de esquí a tu ritmo. Además, tienes la opción de disfrutar de un forfait para toda la temporada de lunes a viernes, excluyendo festivos nacionales y de Andalucía, con un precio muy competitivo, lo que te permite evitar las aglomeraciones y disfrutar de las pistas con mayor tranquilidad.

3. Acumulación de días no consumidos

Una de las mayores ventajas de los forfaits de larga duración (10, 15 y 20 días) es la posibilidad de acumular los días no consumidos para la siguiente temporada. Si por alguna razón no puedes utilizar todos los días de tu forfait durante la temporada 23/24, esos días podrán sumarse a la próxima temporada 24/25 al adquirir un nuevo pase de igual o mayor duración. Esto te asegura que tu inversión no se pierda y puedas seguir disfrutando de la nieve el próximo año.

4. Esquí nocturno gratuito

Si te encanta la idea de esquiar bajo las estrellas, los forfaits temporada te ofrecen esquí nocturno gratuito en las pistas habilitadas para ello. Es una oportunidad perfecta para vivir una experiencia única.

5. Bono experiencias

Para quienes realicen compras superiores a 300 euros por persona, se les otorga un bono de experiencias, una excelente manera de añadir valor a tu estancia en Sierra Nevada. Este bono incluye una variedad de actividades y ofertas especiales. La estación regala 6 códigos que podrás canjear por estos productos:

- Hasta 6 jornadas de esquí nocturno

- Hasta 6 entradas para el parking de Los Peñones

- Hasta 6 tiques de remontes para peatón, en verano 2025.

Asimismo, puedes contagiar tu pasión por la nieve y regalar a 4 amigos un 50% de descuento en su primera recarga de 1 día de esquí en Sierra Nevada. Esta posibilidad es exclusiva para nuevos titulares de Sierra Nevada Club.

6. Promoción de parking y alquiler de material

Otra ventaja importante es la posibilidad de beneficiarte de un 50% de descuento en el parking en fechas concretas del calendario de la temporada 2024/2025, lo que te ahorra tiempo (compra online) y dinero a la hora de aparcar a pie de pistas. Además, obtienes un 10% de descuento en el alquiler de material, si no tienes tu propio equipo o prefieres probar los últimos modelos de esquís y tablas cada vez que visitas la estación.

7. Descuento en actividades en la nieve

Después de esquiar puedes disfrutar de las actividades en la nieve del Mirlo Blanco o Borreguiles con un descuento especial del 10% de lunes a viernes, excepto festivos nacionales y de Andalucía, haciendo la compra online de estos productos.

8. Acceso a remontes en verano

Si eres un aficionado a las actividades de montaña, el forfait de temporada también te da acceso a los remontes durante el verano de 2025. Esto es ideal para aquellos que disfrutan de la naturaleza y desean explorar Sierra Nevada durante la temporada estival.

9. Tarjeta gratuita y financiación

Los nuevos clientes reciben una tarjeta gratuita al adquirir su forfait en el periodo de compra anticipada y, si lo deseas, puedes financiar tu compra para hacerla más asequible.