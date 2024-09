Matteo Tognozzi: "No es algo grave, pero con la incorporación de Mariño ganamos tiempo"

El director deportivo del Granada, Matteo Tognozzi, ha atendido a los medios de comunicación en la presentación de Diego Mariño, la última incorporación de la entidad rojiblanca. El italiano ha comentado que es un futbolista "con mucha experiencia" y que llega principalmente con el mercado cerrado por la lesión de Luca Zidane. "Es un jugador que nos puede aportar mucha capacidad y jerarquía. Estamos contentos de tenerlo aquí", ha verbalizado.

El encargado de la secretaría técnica fue cuestionado por una posible salida suya, algo que ve utópico: "Me he concentrado durante la última parte de la pretemporada en hacer la mejor plantilla. Creo que por cómo hemos actuado y la manera por la cuál hemos trabajado hemos mostrado nuestra concentración y empeño".

También se le preguntaron por los motivos que hicieron que acudieran a por un jugador libre: "El fútbol es imprevisible. La plantilla es de nivel. Ha pasado esta lesión y por ello mismo hemos actuado para buscar un profesional. La opción de Diego nos ha interesado siempre. Hemos llegado con la posibilidad de ficharlo dado este contratiempo".

No quiso hacer balances ahora, aunque sí ha expresado que no es "un comienzo de temporada, a nivel de resultados, que esperábamos". "Analizamos todos los días para mejorarlo. Faltan 38 partidos para terminar la temporada. Si me pides un análisis, hay cosas que mejorar, pero estamos trabajando en ello", ha continuado.

Para él, "la afición es soberana". "Tienen todo el derecho de manifestar lo que piensa. Hay un grupo de jugadores, y pongo la mano en el fuego, que merecen positividad. Es nuestra obligación, por los resultados y el esfuerzo, mostrar el apoyo", ha mantenido Tognozzi.

"Fran Árbol necesita tener su regularidad en el Recreativo. No puede quemar etapas. Un equipo necesita competencia en todas las posiciones, incluso en la portería.. Hemos sabido reaccionar yendo a por un jugador de nivel. No es solo una decisión de una persona. Hemos ido a por un profesional que estaba libre. Nosotros trabajamos siempre con cuatro porteros. Fran es integrante en esa dinámica, pero juega con el Recreativo. Siempre van a ser cuatro porteros", ha definido ante la situación de Fran Árbol, quien ha asegurado que es un jugador de futuro por el potencial que tiene.

Sobre la lesión de Luca Zidane, el italiano ha confirmado que le ha pasó "en Montecastillo", pudiendo incluso haber apretado "en el momento de la recuperación". "No es algo grave, pero con la incorporación de Mariño ganamos también tiempo para que tenga lo que le haga falta en la recuperación", sabiendo para final de esta semana "cómo vendrán" los plazos.