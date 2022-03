"Debemos visibilizar todos los modelos de familias existentes para evitar que muchos niños sufran"

“Si celebramos el día del padre, ¿cómo se sentirán aquellos niños que no tiene padre, que vivan en una familia monoparental, que vivan con sus abuelos o estén en instituciones? No tienen un referente al que hacerle un regalo o dedicarle ese día, les estaremos haciendo mucho daño”. Antxón Álvarez y José Antonio Hernández cuentan desde el calor de su hogar cómo viven esta fecha tan señalada como es el Día del Padre junto a su hija Rocío. Ambos luchan por la visibilidad de las familias homoparentales y porque su pequeña se sienta orgullosa de tener dos papás.

Desde que esta pareja residente en Granada cogió en brazos por primera vez a su pequeña, para ellos todos los días son una celebración, “miramos a Rocío y vemos un sueño cumplido, era como algo imposible de conseguir”. Antxón y Jose Antonio abogan por dejar a un lado los más que habituales y conocidos Días de la Madre y el Padre y optan por festejar el Día de las Familias que es el 15 de mayo y hacer así que todos los modelos de familias y hogares existentes se sientan incluidos en este tipo de celebraciones.

Aunque para Rocío el hecho de tener dos papás es algo que tiene más que asumido y que cuenta con total naturalidad a sus compañeros de clase, la realidad es que la sociedad aún está muy lejos de aceptar la cotidianidad de las familias homoparentales. La pareja cuenta una de las muchas anécdotas que han tenido que vivir desde que son padres de la pequeña. “Hace unos años, cuando ella aún estaba en la guardería, llegó a casa con un regalo por el Día de la Madre y nos quedamos un poco sorprendidos. La directora nos dijo que aunque ella no tuviese madre, aún así lo hizo para que no se sintiese mal. La realidad no es esa, ella no tiene porque hacer ningún regalo, nosotros no somos madres, somos padres y no tenemos ningún tipo de rol. Somos dos padres que cuidan, aman y protegen”.

Cada vez es más común ver a familias monoparentales u homoparentales, pero en contextos como el educativo esta realidad aún no se ha trasladado a los libros de texto ni es explicado ni enseñado, en muchas ocasiones, por los profesores. La pareja asentada en Granada asegura que todos los ejemplos de familias que ven en los libros de Rocío están formados por “papá, mamá, un niño y una niña y a poder ser rubios de ojos azules. No existe ningún tipo de diversidad ni de género, ni familiar, ni funcional. Se están dando algunos avances, pero aún queda un camino muy largo por recorrer”. El objetivo de Antxón y José Antonio está muy claro, quieren que el día de mañana cuando su hija tenga que hacer su árbol genealógico no estén prefijadas las casillas de papá y mamá ya que esto “son pequeñas heridas que ella va llevando en su mochila, son cosas que le pueden hacer daño”.

Para llegar a conseguir este propósito, la pareja ha creado junto a David y Carlos que también tienen a dos niñas adoptadas, un cuento infantil en el que se visibilice su modelo de familia. ‘Cena con sorpresa’ está basado en un hecho real y busca mostrar la diversidad afectivo sexual infantil, los distintos modelos de familia que existen y visibilizar la forma de acceder a ser una familia con hijos como les ha ocurrido a ellos mismos. Además, este cuento es un regalo muy especial que ambos padres han querido hacerle a su hija ya que la propia Rocío aparece dibujada con su pijama de su superhéroe favorito. Una forma sencilla, pero muy eficaz de enseñar a los niños desde muy pequeños la diversidad que existe en la sociedad para que, en un futuro, el respeto hacia los demás sea una ley imperante.

Cambiar el pensamiento de gran parte de la sociedad o tradiciones como la celebración del Día del Padre es una labor muy complicada y que requiere de muchísimo tiempo, pero la pareja tiene claro que este es su propósito en la vida y que seguirán luchando para que el día de mañana su hija sea una mujer empoderada y orgullosa del modelo de familia que tiene. Como ellos mismos explican, siempre han sido muy visibles en todos los campos y Rocío conoce a la perfección que es adoptada y que tiene dos papás, pero ¿y los demás son conscientes de esta realidad? “Lo importante es que el resto de niños sepan que es una adopción, qué es una familia homoparental o monoparental. No por ella, porque ella tiene clarísimo que tiene a dos papás que la quieren y no echan de menos ninguna otra figura, pero el resto del alumnado puede que lo desconozca y ahí está el problema" Normalizar todos los modelos de familias existentes es vital para que ningún niño o niña sufra ni en su día a día ni cuando lleguen estas celebraciones.