Denuncian una oleada de robos en Salobreña: "Algún día va a pasar algo gordo"

La Guardia Civil de Salobreña investiga un asalto a un bar del municipio después de que un vecino diese un aviso en la madrugada de este jueves sobre las 02:30 horas. Su nombre es José Manuel, que ha relatado a GranadaDigital como acaecieron los hechos. Este hombre se muestra preocupado por los últimos episodios de robos, que, según detalla, son demasiados.

"Algún día va a pasar algo gordo", manifiesta José Manuel. Él salió de su negocio sobre las 02:30 horas y se percató de que la reja metálica del Mesón de la Villa estaba forzada. Su decisión fue comenzar a grabar en directo y avisar a la Guardia Civil. Su valor no derivó en la detención del delincuente, que salió encapuchado con un palo y le amenazó. Este vecino tuvo claro que no iba a jugarse la vida por retenerlo.

Asimismo, José Manuel asegura que la Benemérita no debe ser criticada porque se presentó rápidamente en el lugar. "Hace poco le pegaron un tirón a una mujer con empujones. No es que falte seguridad, es que hay muchos ladrones", insiste. En la localidad esperan que esta tendencia no vaya a más.