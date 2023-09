David Kramer: "Cuando se me presentó la oportunidad de Granada, me dio una buena sensación"

David Kramer acumula ya dos entrenamientos con el Covirán Granada tras proclamarse campeón del mundo con la selección alemana y llegar a la ciudad el pasado martes. El exterior debutará este sábado con la camiseta rojinegra contra el Valencia Basket en Llíria y antes ha hablado sobre diversas cuestiones en una entrevista difundida por el propio club nazarí.

Pregunta: ¿Cómo has vivido el Mundial?

Respuesta: “Ha sido increíble. Una experiencia única en la vida. He podido aprender mucho y estoy realmente agradecido de haber formado parte de ello”.

P: ¿Qué se siente al ser campeón del mundo?

R: Todavía me parece surrealista. A día de hoy sigo sin creérmelo. Es gracioso porque hemos hablado con el entrenador o con mis compañeros y comentamos: Oye que realmente somos campeones. Esto es una pasada.

P: Si tuvieses que escoger un momento del Mundial, cuál sería?

R: ¡Claramente ganarlo! Hay muchos buenos momentos con el equipo. Es complicado elegir un momento en específico. Me ha gustado la manera en la que nos hemos querido como equipo. Siempre estábamos juntos, hacíamos cosas juntos. Hemos formado un gran bloque.

P: ¿Qué esperas de esta temporada?

R: Yo he venido aquí esperando poder ayudar al equipo e intentar dar mi 100% siempre. Ser el mejor líder posible. Ayudar al equipo a ganar y centrarnos cada semana en cada partido para ganar el máximo número posible.

P: ¿Por qué decidiste venir a Granada?

R: Desde el principio el club ha sido muy bueno. Hablé con Pablo y me dio muy buen ‘feeling’. He escuchado cosas muy buenas de Granada y siempre he querido jugar en la ACB. Para mí lo más importante era tomar el camino adecuado de irme a un país extranjero. Cuando se me presentó la oportunidad de Granada me dio una buena sensación. Creo que este va a ser el primer gran paso. Y por eso fue fácil elegir Granada.

P: ¿Cómo te definirías como jugador?

R: Soy extremadamente competitivo. Lo doy todo para ganar. Intento motivar a mi equipo. Soy muy trabajador nato.