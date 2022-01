Cultura resolvió más de 2.000 asuntos en 2021 que redundarán en una inversión superior a los 57 millones

El delegado de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta en Granada, Antonio Granados, ha ofrecido un balance de la gestión del Servicio de Bienes Culturales en 2021, en el que ha destacado la tramitación de 2.206 asuntos entre informes preceptivos emitidos, proyectos de obra o restauración, planeamiento, inspecciones en intervenciones o hallazgos e intervenciones arqueológicas, entre otros asuntos, que redundarán en una inversión superior a los 57 millones de euros.

En cuanto a cifras ha precisado que el equipo de profesionales ha supervisado 942 actuaciones en Bienes de Interés Cultural (BIC) incluidos 107 informes de planeamiento; 66 asuntos relacionados con bienes protegidos; 200 órdenes de ejecución, inspección o ruina; 90 informes de impacto ambiental, 17 de ellos de placas fotovoltáicas; 216 actividades arqueológicas; 110 consultas o informes de asuntos relacionados con arqueología y 15 preguntas parlamentarias o del defensor del pueblo.

Asimismo, Granados ha señalado que se han celebrado 19 sesiones de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico en las cuales se han tratado 567 expedientes desglosados en una de catalogación (Fuero Nuevo de la ciudad de Baza), planeamiento urbanístico 30 asuntos, arqueología 12 y en Intervenciones en BIC y entornos de BIC: 524, de los que, 383 recibieron acuerdo favorable, lo que supone un 67,5 por ciento de expedientes aprobados.

"La cuantificación de aquellos expedientes de autorización que han sido resueltos favorablemente (no todos están cuantificados porque en muchos de ellos no se aporta el presupuesto), alcanza los 57 millones de euros. Así, y aunque no se puede determinar con precisión, el impacto de los proyectos informados es muy elevado y supone un gran empuje a la economía de Granada y provincia", ha afirmado el delegado de Cultura, quien ha recordado que son muchos y muy variados los proyectos que pasan por la institución para su informe o visto bueno.

En su opinión entre los proyectos más destacados cabe resaltar aquellos promovidos por el Patronato de la Alhambra como el de rehabilitación y adecuación para nuevo uso del Carmen de los Catalanes, que pasará a contener el Museo Bereber, así como el anteproyecto para la rehabilitación del Hotel Reuma, o las obras de emergencia para la estabilización estructural en las obras del Baluarte de Torres Bermejas.

Plan Alhambra

Asimismo, ha adelantado que con cargo a fondos del Plan Alhambra, se ha dado vía libre a proyectos como el de conservación y rehabilitación de las fachadas del edificio principal, Colegio Viejo y Santas Cuevas de la Abadía del Sacromonte, (1.100.000 euros), el de restauración del patio de la capilla del Hospital Real de Granada (1.052.000 euros), o la restauración de nave lateral Sur, Torre-Campanario y portada de la Iglesia de San Andrés (563.000 euros).

En relación también con el Plan Alhambra y el futuro Parque Lineal de la Muralla Zirí, se ha informado el proyecto de intervención arqueológica preventiva mediante excavación con sondeos, previo a la puesta en valor de aquel espacio, cuya recuperación financiará la propia Alhambra. La Comisión de Patrimonio también ha trabajado con la Orden Hospitalaria en relación a las actuaciones de recuperación del Hospital de San Juan de Dios, valorando las actuaciones que van surgiendo en relación a los hallazgos y las necesarias modificaciones que va deparando la ejecución de las obras.

También se han impulsado dos proyectos hoteleros de cinco estrellas en la capital como son el del edificio sito en la Gran Vía de Colón 14, Granada, la antigua banca de los Rodríguez-Acosta, o la rehabilitación de edificio Colón en la esquina de Gran Vía con Reyes Católicos, este último sólo a falta de resolver los últimos flecos del proyecto. A éstos se suma otro proyecto el de apertura de un hostel en Alhóndiga, 26.

El delegado ha valorado el visto bueno a la modificación del Pepri Centro para cambio de uso en la antigua ubicación del Catastro en calle Mesones, cuya situación se encontraba atascada desde hace más de un década.

Proyectos en la provincia

Entre los asuntos tratados en la provincia de Granada se ha procedido también a dar vía libre a la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Guadix para la protección del casco antiguo del Conjunto Histórico, paso previo a la futura delegación de competencias en el ayuntamiento a efectos de acelerar la tramitación de las licencias urbanísticas. Antonio Granados también ha explicado que en la comarca de Guadix se ha autorizado la rehabilitación del antiguo ramal ferroviario para uso como vial general de acceso de las Minas de Alquife a la Autovía A-92.

Este proyecto, afecta los términos municipales de La Calahorra, Aldeire y Alquife, con el objetivo de dar salida al material de la mina y "es vital para el desarrollo de la comarca", ha afirmado.

En el área metropolitana se ha aprobado el proyecto de restauración del Baño Árabe de Churriana de la Vega el cual será financiado con cargo al fondo de la Consejería de Fomento. Asimismo, y para dar respuesta a los daños ocasionador por los seísmos, se ha dado el visto bueno al proyecto de conservación en la Iglesia de la Encarnación de Santa Fe para posibilitar la apertura del templo. El delegado de Cultura ha resaltado que este último asunto ha sido informado en apenas una semana desde que se tuvo completa toda la documentación.