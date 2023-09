Critican que el aceite de oliva virgen extra es más caro en España que en países de su entorno

Los pasillos de los supermercados se han convertido en un pasaje del miedo para muchas familias. La desmesurada subida de precios ha generado que muchos productos esenciales en el carro de la compra se conviertan en un artículo de lujo. Es el caso del aceite de oliva virgen extra (AOVE), cuyo costo está por las nubes. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado una comparativa con la que ha comprobado que el AOVE está más caro en España que en países de su entorno como son Portugal, Francia e Italia.

La OCU ha detallado que su estudio de precios se ha realizado en 20 cadenas de supermercados online de España, Portugal, Francia e Italia. La referencia escogida ha sido el precio del litro de aceite de oliva virgen extra de marca blanca. Según sus datos, en España está en 8,72 euros media, una cifra que se encuentra por encima de las de Italia (8,21 euros), Francia (7,95 euros) y Portugal (6,86 euros).

La propia asociación ha señalado que esta diferencia no se debe a diversos factores a los que en ocasiones se achacan los incrementos. Por ejemplo, la OCU explica que no se debe a malas cosechas porque el aceite de las más recientes, que han resultado escasas, no saldrá a la venta "hasta noviembre". Por otro lado, el IVA de este producto, que en España se encuentra en un 5%, está en porcentajes muy similares en los países del estudio, a excepción de Portugal, donde ha bajado al 0%.

La organización, tras constatar la diferencia existente, ha pedido al Ministerio de Agricultura "que adopte las medidas necesarias para controlar la cadena de producción, garantizando que no se cometen abusos e investigando posibles especulaciones".