Cristiano 'redentor', historia de superaciones y penumbras en el camino de saldar su deuda

El 10 de diciembre de 2022, una ciudad entera contuvo la respiración al ver una imagen que, en aquel momento, no sabría que decantaría en gran medida la temporada del Covirán Granada. Corrían los primeros segundos del partido que enfrentaba a los rojinegros con el Casademont Zaragoza en el Príncipe Felipe cuando Cristiano Felicio avasalló la canasta rival haciendo un mate que se convirtió en los dos primeros puntos de los granadinos y en una lesión que dejaría al brasileño fuera de las pistas lo que restaba de temporada.

La rodilla del pívot de Puoso Alegre decidió que el jugador no podría formar parte de la que sería una salvación histórica y épica del Covirán Granada. Ahora, casi un año y medio después, Cristiano Felicio busca el culmen de una redención que comenzó firmando su contrato aun sin saber el futuro del equipo, que continuó con unos primeros meses complicados donde su mejor forma física estaba lejos de llegar y que, ahora, en esta recta final de temporada, quiere cerrar dejando a Covirán en la posición que merece estar. En este trayecto, el brasileño ha pasado por momentos de gloria y etapas de penumbra, unas semanas donde la oscuridad acaparaba su mente y su juego y donde todas las miradas se cernían sobre su figura. Sin embargo, la mente del pívot es más fuerte que todo lo que suceda a su alrededor, así lo ha demostrado volviendo a ser un jugador importante en el conjunto rojinegro. Un líder que, a falta de dos jornadas, confía en las capacidades grupales e individuales para conseguir una salvación que, esta vez sí, contará con el protagonismo de la eterna sonrisa brasileña.

Pregunta: ¿Cómo se siente después de una jornada complicada con la derrota en Madrid y las victorias de Obradoiro y Breogán?

Respuesta: Siempre es duro ver cómo tu pierdes partidos y tus rivales sí que los ganan, esto siempre hace que aumente un poco la presión. Aun así, procuro mantener la calma. El Madrid es casi imposible vencerle en casa, muy pocos equipos lo han logrado esta temporada, solo grandes como Unicaja o Fenerbahce. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Ellos tienen 12 jugadores que pueden jugar bien en cualquier momento. Nosotros intentamos hacer lo mejor que pudimos. Ver a los demás ganar, pues es baloncesto es algo que pasa. Dependemos de nosotros, solo tenemos que centrarnos en ganar nuestros partidos.

P: ¿Considera el partido de Zaragoza una final o aun no se llama como tal?

R: No creo que sea una final porque también hay que ver otros resultados. Es uno de los partidos más importantes de la temporada para nosotros. Viajamos sabiendo que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano. Vamos a jugar sabiendo si puede ser una permanencia si ganamos o si es una victoria obligada para nosotros. Eso nos da algo de ventaja, pero nos centramos en el partido de Zaragoza y tratar de conseguir una victoria en una pista complicada y ante un equipo que está haciendo muy buen baloncesto.

P: ¿Tiene el equipo las cuentas por la permanencia en la mente?

R: Creo que todos pensamos en ello, todos hacemos las cuentas desde las últimas cuatro o cinco jornadas. Todos tenemos en mente que si Obradoiro pierde y nosotros ganamos tenemos la permanencia matemática. Todos piensan en ello, pero creo que tenemos que mantener la cabeza en el partido.

P: Covirán Granada es el único equipo en la lucha por la permanencia que tiene una experiencia reciente en este ámbito, ¿Puede darle esto ventaja al equipo de cara a las dos últimas jornadas?

R: Nos da muchísima ventaja. Para mí es diferente este año ya que el pasado no pude participar en los partidos. Sí creo que nos da una ventaja porque conocemos las emociones que ocurren antes de los partidos, la preparación, la mentalidad que debemos tener para conseguir esas victorias para conseguir la permanencia. También, todos los jugadores han pasado por experiencias parecidas, esa sensación de que cada partido es una victoria obligada.

P: El pasado año le tocó vivir la salvación desde el banquillo. ¿Le da esto más ganas por conseguir el objetivo de la salvación?

R: Por supuesto. Tengo muchas ganas de conseguirlo después de no poder ayudar el año pasado. La temporada pasada fue increíble ver a los compañeros disfrutar sobre la pista y celebrar todo lo que habían conseguido. Todo jugador quiere jugar partidos que tienen un significado especial. Cada partido significa algo, pero este tipo de encuentros a final de temporada que pueden descenderte o llevarte a unos playoffs... todos queremos jugar esos partidos. La energía es diferente. Poder estar en la pista esta vez va a ser una gran experiencia para mi.

P: Ha sido una temporada complicada para usted. Le costó encontrar su mejor versión, aun recuperándose de su lesión. Llegó a tener una etapa bastante buena, pero llegó un valle en su temporada que se escenificó claramente ante Andorra. ¿Qué ocurrió en ese momento?

R: Fue un tiempo difícil para mí. Los jugadores llegaban y tenías que acomodarte para seguir dando lo mejor de ti mismo. También estaba en una etapa en la que determinadas cosas de mi vida privada no estaban bien, por lo que estaba preocupado por eso y preocupado por dar lo mejor para el equipo. Tenía que encontrar la forma de salir de eso, de jugar mejor. El equipo siempre lo dice, necesitamos lo mejor de todos para ganar. En aquel momento no hice todo lo que sabía hacer. El partido contra Andorra fue un desastre, pero estaba capacitado para volver a dar lo mejor de mí, para centrarme en encontrarme mejor y jugar mejor. Son momentos por los que pasamos todos durante la temporada, no iba a ser diferente para mi.

P: Tras aquel encuentro, hubo muchas críticas hacia usted. ¿Le afectaron?

R: No me afectan. No leo nada ni escucho nada. Solo leo cuando mi madre me dice algo. Es divertido o irónico porque las críticas no eran siquiera por lo que hacía en la pista, era por lo que hacía fuera de la pista. Porque salía a dar un paseo, porque escuchaba música o sacaba a mi perro a pasear, no era siquiera por mi juego. En ocasiones, creo que la gente no entiende que es bueno para los jugadores salir a pasear, despejarnos, hacer algo diferente de quedarnos en casa, ver baloncesto o jugar a videojuegos. Necesitamos otras cosas, ver a gente, hablar con otras personas, esas cosas te dan algo diferente cada día. Está en nosotros determinar qué nos afecta y que no. Esas cosas pueden romper a un jugador, pero yo intento no mirarlas y centrarme en lo que tengo que hacer en la pista.

P: ¿Qué provocó ese cambio de mentalidad para volver a mostrar una buena versión de su juego?

R: Para cualquier jugador, cuando tienes un partido como el que tuve en Andorra, la mentalidad que debes tener es pensar en la siguiente semana, en jugar el siguiente partido mejor, y el siguiente también y así sucesivamente. Tuve conversaciones con las personas más cercanas a mí, mis mejores amigos, mi familia y ellos me ayudaron muchísimo. Me mantuve fuera de las redes sociales porque es bonito ver algunas cosas, pero me he dado cuenta que cuando más me alejo de las redes, mejor estoy. Trato de leer más, de juntarme mas con mi gente y trato de buscar energía positiva a mi alrededor. Esto me ha ayudado mucho tanto en mi vida personal como en mi vida profesional.

P: Volviendo al equipo, ¿Cómo ve el partido del próximo viernes ante Zaragoza?

R: Va a ser un partido muy duro, lo sabemos. Su pista es muy complicada, ya perdió Manresa la semana pasada y se jugaba un puesto en los playoffs. Ellos ya han conseguido la salvación así que no sabemos muy bien qué nos vamos a encontrar en la pista, pero no importa, tenemos que salir a hacer el mejor partido posible y dejarlo todo en la pista. Es una final para nosotros, un partido que tenemos que ganar como el año pasado, aunque esa vez fue en nuestra casa. Jugar fuera de tu pista, para mí en partidos como estos, si tienes a tu público contigo es más fácil. No importa qué pase, tenemos que ir a ganar el partido.

P: Obradoiro jugará un día antes que Covirán. ¿Cree que es justo teniendo en cuenta todo lo que está en juego?

R: No sé si es justo, es cómo está hecho el calendario. Puede ser bueno para nosotros o no. Te puede dar algo más de presión. También nos da algo de ventaja porque ya sabemos qué tenemos que hacer en el partido del viernes. Si tiene que ser una victoria obligada o si será una victoria que nos de la permanencia. Sería1 mejor si todos jugásemos al mismo tiempo como en la última jornada, pero no podemos manejar ese tipo de cosas.

P: A falta de dos jornadas, el equipo vive una situación similar a la del año pasado, aunque esta vez con más opciones de salvación al depender de vosotros mismo. Aun así, ¿Cree que es justa la posición de Covirán Granada?

R: Todos hemos hablado de esto, tenemos equipo como para no estar en esta situación. Ha habido varios partidos que hemos perdido por un punto, que hemos estado dentro del partido y dos o tres jugadas te sacan del partido, como ocurrió con Murcia. Ese tipo de encuentros dejan fuera al equipo. Es como que ves demasiados partidos en los que la victoria ha estado cerca, pero no ganas. Hablamos de ello, muchísimo, que tenemos equipo para no estar como estamos ahora mismo. Pero es la situación que tenemos y hay que ir a por todas.

P: A diferencia del año pasado, la salvación se va a decidir en apenas 48 horas. ¿Ha vivido algo similar antes?

R: No, he jugado partidos en ese tiempo, pero con la presión con la que vamos a jugar no. Sabemos que va a ser duro, tenemos que salir el viernes a ganar y dos días después tenemos que volver y jugar otra vez al máximo para volver a ganar. No es la mejor situación, pero tratamos de estar lo más preparados posible. Cualquier jugador quiere vivir estos partidos y estas situaciones. Como suelo decir, la presión es un privilegio. No todo el mundo puede sentir esto. Creo que tenemos que prepararnos muy bien y ojalá consigamos las dos victorias.