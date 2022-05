El Covirán Granada echa el telón a su andadura en la LEB Oro

El Covirán Granada pone punto y final a su andadura en la LEB Oro. La temporada que pasará a la historia del baloncesto granadino echa el telón con una última amarga derrota, aunque eso sí, no regalada. Los rojinegros viajaron a Cáceres para disputar su último partido antes de comenzar su andadura en la ACB sin Pere Tomás, Christian Díaz y Joan Pardina. Sin nada que jugarse y tras una semana plagada de actos para seguir celebrando el deseado ascenso se podía esperar un partido no demasiado brillante de Covirán Granada. Cáceres por su parte se estaba jugando la vida por lo que este sí que era un partido vital para su futuro en la competición. Los rojinegros arrancaron el encuentro acusando demasiadas pérdidas que los locales aprovecharon para basar su juego en contragolpes rápidos y adelantarse así en el marcador. Consiguieron reaccionar los granadinos con un parcial a favor de 0 a 7 que cerró el parcial con 16 a 19.

Sin lucir su juego más brillante, Covirán Granada conseguía mantenerse en el partido a base de talento. Por algo son los campeones de la LEB Oro. Aun así, Cáceres mostró una gran versión desde el tiro exterior y a base de triples logró poner a los rojinegros contra las cuerdas. De hecho, gracias a un parcial de 10 a 0, los extrémanos se colocaron de nuevo por delante en el marcador, lugar que no abandonarían en todo el partido. Logró reaccionar nuevamente Covirán Granada que fue a remolque durante los 40 minutos. Edu Gatell con un buen dominio en la zona en los primeros minutos del segundo parcial y Thomas Bropleh desde el triple hicieron que los granadinos pudiesen marcharse al descanso tan solo nueve puntos abajo (50-41).

Aunque no hubiese nada en juego, Covirán Granada debía tirar de orgullo, no solo para cerrar la temporada con victoria, sino también para vengarse por aquella derrota en la que Cáceres le remontó 20 puntos en la segunda mitad. La clave estaba en controlar las pérdidas y recuperar su superioridad en la zona. Aunque los rojinegros seguían tirando de talento para seguir luchando por la victoria, no lograban encadenar más de dos jugadas consecutivas anotado por lo que la remontada era prácticamente imposible. Jacobo Díaz tiró del equipo en los instantes finales del tercer cuarto, pero las pérdidas seguían condenando a los granadinos.

En los últimos diez minutos de los granadinos como equipo de LEB Oro, los de Pablo Pin no quisieron dar por regalada la victoria. Cáceres siguió con su buena sintonía desde el tiro exterior manteniendo la distancia de nueve puntos en el marcador. Llegando al final del encuentro, aparecieron los de siempre. Lluís Costa y Thomas Bropleh querían luchar hasta el. final. Los instantes finales recordaron a esos finales de infarto que tanto han emocionado a la afición rojinegra esta temporada. Aunque la garra de los granadinos estuvo presente, Cáceres mereció sin duda alguna la victoria que acabó cerrando por 86 a 83. Así se pone punto y final a una temporada mágica, un año que será siempre recordado por todo el baloncesto granadino. Se acabó la función, ahora a por la ACB.