Los cortes de luz siguen martirizando a la zona Norte: "No podemos tener ni comida en la nevera"

Impotentes, desesperados y con miedo. Así viven día tras día los vecinos de la zona Norte que siguen sumidos en su pesadilla interminable en la que conviven obligados con los continuos cortes de luz. Imagínense por un segundo cómo sería soportar las agotadoras olas de calor que han asolado Granada en las últimas semanas sin la posibilidad de utilizar un ventilador, un aire acondicionado o, simplemente, tomar un vaso de agua fría. Unas condiciones infrahumanas que muchos granadinos han experimentado este verano y no porque ellos busquen o quieran esta situación.

Este mismo pasado fin de semana se conocía la cruel experiencia que los vecinos de Nueva Cartuja han tenido que vivir al tener que pasar la noche del pasado viernes en la calle a consecuencia de un corte de luz que, pasadas las 12:00 horas del sábado, aun no había terminado.

Justo unas horas antes de este hecho tan estremecedor, este medio hablaba con uno de los vecinos de la zona Norte que quería denunciar, una vez más, su terrible situación a causa de los interminables cortes de luz. "Esto es de lo más agobiante y desesperante. Desde finales de julio empezaron a producirse otra vez cortes de luz intermitentes. Antes había cortes en día sueltos y que duraban a lo mejor una hora, algo que sí se puede aguantar. Pero ahora es continuo. Tenemos los frigoríficos vacíos para que no se eche la comida a perder. Estamos desesperados, ya no sabemos qué hacer. Esto te limita por completo tu vida. Nos sentimos completamente abandonados".

Este granadino, que prefiere mantener su identidad en el anonimato, cuenta detalladamente cómo es un día normal en su vivienda. "Un día eran las 23:30 horas de la noche y llevábamos desde las 15:20 horas sin electricidad. Esto en plena ola de calor y sin que nos diesen una explicación lógica, tan solo nos decían que el servicio técnico estaba trabajando para solucionar el problema. Tenemos cortes sistemáticos todos los días desde las 19:30 horas que pueden llegar a durar de ocho a doce horas".

La zona Norte sigue soportando una cruel situación que, como ellos mismos remarcan, "no nos hemos buscado porque nosotros pagamos nuestras facturas". Los vecinos recuerdan que "aquí viven personas mayores que necesitan de máquinas para vivir, bebés que deben soportar las altas temperaturas sin un mínimo ventilador que los refresque y trabajadores que, después de no pegar ojo en toda la noche por el calor, deben jugarse la vida en la carretera, en la obra o en su trabajo sin haber descansado ni estar en unas condiciones normales para desempeñar su trabajo".

Respuestas vacías que no solucionan nada

Ante cualquier corte del suministro, los vecinos se ponen directamente en contacto con Endesa para comunicar la falta de luz y que puedan solucionar el posible problema que se haya originado. Esta es su única vía para tratar de encontrar una solución, sin embargo estos vecinos denuncian que las respuestas que reciben no siempre son las correctas.

"Hay agentes que nos tratan de forma correcta, que comprenden nuestra impotencia, pero otros nos tratan como si los culpables fuésemos nosotros. En ocasiones hasta nos cuestionan al decirles que creemos que no se trata de una simple avería. Nos contestan que si es que nosotros somos técnicos. Les hemos llegado a explicar que tenemos personas mayores que necesitan de máquinas de oxígeno, por ejemplo, y lo único que nos dicen es que si hay cualquier problema de salud que vayamos a hospital. Esto no es un problema de salud sin más, este problema es culpa de ellos".

Entre las respuestas más llamativas, explican estos granadinos, se encuentran los agentes que aluden directamente a los enganches ilegales. "Nos han llegado a decir claramente que el problema es de los enganches ilegales, que hasta que eso no se solucione ellos no pueden hacer nada. Que lo único que podemos hacer nosotros es denunciar a los vecinos que tengan electricidad de forma fraudulenta, pero nosotros no podemos meternos en eso. Nos buscaríamos un problema".

Mientras tanto, los vecinos de la zona Norte continuan en una pesadilla que parece no tener fin. La ausencia de electricidad condiciona por completo la vida de unas personas que solo quieren "no vivir con miedo de llegar a casa por si no tenemos luz. No pedimos tanto, solo poder tener una vida digna".