El coronavirus ya ha obligado a cerrar aulas en 21 municipios de Granada

El coronavirus sigue colándose en las aulas de los colegios de Granada. Un total de 39 de las 8.700 que existen en la provincia (un 0,45%) están actualmente cerradas. Así lo detalló la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en el parte diario de incidencia de la pandemia. El informe, sin embargo, no especifica qué localidades y municipios se han visto afectados ya por el cierre de clases. GranadaDigital ha podido saber que las aulas clausuradas se reparten por 21 localidades o municipios de los cuatro distritos sanitarios de la provincia. Desde la Junta tampoco se desveló en primera instancia cuál era el único de los 856 centros que, a fecha 29 de septiembre, aparecía como completamente cerrado; si bien minutos más tarde desde la administración autonómica señalaban que dichas dependencias corresponden al CEI San Miguel de Guadix.

Las fuentes consultadas por este periódico confirman que se trata de una escuela infantil pequeña, de apenas diez alumnos, y en la que ninguno de ellos llega a los seis años. Esta edad no sólo es la que marca el límite de la Educación Primaria, sino también la obligatoriedad o no de usar mascarilla dentro del aula. Hasta los cinco años, los pequeños no deben ponérsela. Por eso, el contagio de uno solo de los diez niños de la guardería ha llevado a la dirección a echar el cierre provisional. Una medida que nunca es fácil de adoptar, pero que se ha tomado de forma preventiva.

Que este sea el único centro que permanece completamente clausurado no significa que no existan aulas individuales donde se han suspendido las clases pese a que el resto del colegio sí funcione con normalidad. Esta situación se repite en 39 escuelas infantiles, colegios o institutos de Educación Secundaria y Bachillerato de 21 municipios repartidos entre los distritos sanitarios Metropolitano (12), Nordeste (4), Sur (4) y Granada capital (1). Además, colegios. Este periódico ha podido saber cuáles son esos municipios.

Reparto equitativo

De un lado cabe detenerse en Granada capital. La ciudad es el único núcleo de toda su área sanitaria -que también incluye los municipios de Beas de Granada, Huétor Santillán y Jun- en el que la incidencia del Covid-19 ha obligado a echar el cierre de algún aula. Concretamente de una. Con más de 232.000 habitantes censados, la ciudad ha confirmado 495 nuevos casos de coronavirus en las últimas dos semanas, 309 si se cuentan sólo los siete días previos al martes.

En la Costa Tropical (Distrito Sur, que también incluye La Alpujarra) se cuentan otros cuatro núcleos en los que se ha tenido que echar el cierre en aulas no universitarias. Es el caso de Torrenueva Costa, Carchuna (Motril), Albuñol y La Rábita. Esta última localidad también perteneciente al municipio de Albuñol. En la última semana han sido 16 los positivos confirmados entre jóvenes con menos de 15 años (5 niños y 11 niñas) en toda la demarcación del litoral granadino. Un aumento que podría haber influido de forma evidente en el cierre de las aulas. En la franja que va de los 15 a los 29 años son 22 nuevos contagios en el mismo periodo, aunque aquí los datos no son exactos, pues la horquilla incluye franjas de edad que no se corresponden con las de enseñanzas no universitarias. Destaca Albuñol, con 20 contagios más en los últimos siete días, y en contraste con Torrenueva, que no ha registrado ninguno en ese intervalo de tiempo.

Al otro lado de la provincia, los colegios en los que se han cerrado aulas pertenecen a dos cabeceras de comarca como Guadix y Baza, además de Benamaurel y Alquife. Todos ellos en el Distrito Sanitario Nordeste. 11 casos (siete correspondientes a niños y cuatro a niñas) se han detectado allí en los últimos siete días en la franja de población comprendida entre los 0 y los 14 años. Otros 13 (cinco chicos y ocho chicas) hasta los 29.

El Distrito Metropolitano y las aulas reabiertas

Pero sin duda el área sanitaria que más municipios con aulas cerradas registra, un total de 12, es el Distrito Granada Metropolitano. Se trata de una demarcación amplia que abarca cuatro comarcas de forma exclusiva -Loja, Alhama, Valle de Lecrín y Los Montes- y la mayoría del territorio del Área Metropolitana y el conjunto de la Vega de Granada. A esta última se circunscriben el grueso de los núcleos afectados, un total de diez. A saber: Atarfe, Peligros, Chauchina, Ogíjares, Cogollos Vega, Armilla, Güevéjar, Santa Fe, Churriana de la Vega y Peñuelas (en el término municipal de Láchar).

Otro más, Zafarraya, pertenece al Poniente -oficialmente Comarca de Loja- y el último, Iznalloz, a Los Montes. En algunos de estos pueblos anteriormente citados se ha incrementado el número de positivos en los últimos siete días. Así ha sucedido en Armilla y Atarfe (18), Churriana (19), Ogíjares (13), Peligros (23) e incluso Iznalloz (16). Además, la cercanía con la capital hace que Armilla sea el tercer municipio de la provincia tras la propia Granada y Motril con más contagios tanto por PCR (255) como totales (297). En Zafarraya se han localizado ya 21 contagios, 13 de ellos en los últimos siete días.

De otro lado, cabe destacar que los centros de tres núcleos han visto como se reabren aulas que permanecían cerradas. Son Granada capital, Íllora y Belicena (Vegas del Genil). Sólo el segundo, en la comarca de Loja, no pertenece al Área Metropolitana, aunque sí al Distrito Sanitario del mismo nombre.