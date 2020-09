CCOO y las asociaciones estudiantiles, a la huelga por la “falta de medidas sanitarias” en los centros educativos

La secretaria general del sindicato de Enseñanza de CCOO Granada, Mercedes González, ha presentado este viernes, en rueda de prensa, junto a los representantes de las dos asociaciones estudiantiles de Granada Frente de Estudiantes y Estudiantes en Movimiento, la convocatoria de la Huelga General educativa convocada para el próximo 18 de septiembre.

Una movilización, ha explicado González (CCOO), convocada para exigir que la Consejería de Educación aplique las medidas necesarias que eviten que los centros se conviertan en fuentes de transmisión de Covid-19. Por ello, la responsable sindical ha hecho un llamamiento a la comunidad educativa a unirse el próximo día 18 a esta huelga “donde pediremos medidas reales que garanticen la seguridad de todas las personas en los centros educativos”.

Desde el sindicato de Enseñanza de CCOO Granada denuncian la falta de planificación de la Consejería de Educación y su dejación de funciones, “no se han dotado a los centros de la plantilla suficiente para garantizar la distancia de seguridad. Hemos encontrado hasta 34 escolares en algunas aulas, incluso centros de secundaria con más de mil escolares”, afirma Mercedes González.

Por su parte, Isabel González, desde el Frente de Estudiantes ha explicado que la Educación cien por cien presencial es la que va asegurar la igualdad educativa para todos, porque invertir en educación debe ser una prioridad. Desde Estudiantes en Movimiento en Granada, Manuel Aguilera, ha denunciado la situación de los centros educativos que ha calificado de inaceptable. “Hay una carencia grave de número de efectivos de personal docente que hay que solventar cuanto antes”, opina.

CCOO insiste en que no se ha asegurado una vuelta a clase segura, indican que parte del personal que llevará a cabo servicios complementarios como trasporte escolar, comedores, o aulas matinales, no se han realizado pruebas PCR, además recalcan que no se les han proporcionado material de seguridad sanitaria.

Aparte de la huelga educativa, se plantea la convocatoria de una manifestación en señal de protesta. Aunque según ha indicado la secretaria sindical, se trabaja para garantizar las máximas medidas de prevención y control.

“El sindicato considera que la inacción pone en riesgo a toda la población, no solamente a los trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza, y por eso exigimos a la administración una vuelta segura y presencial a las aulas con bajada de ratios, contratación de personal necesario, y una mejor rentabilización de los espacios para garantizar la seguridad. En definitiva, se necesita una mejor financiación de la Educación sostenida en el tiempo para evitar el colapso sanitario, que puede empeorar si convertimos los centros educativos en vectores de transmisión de la enfermedad” ha terminado concluido la representante sindical.