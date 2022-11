El conjunto de Zara con el que vuelve uno de los estampados más top

Como hemos podido ver en las últimas temporadas, el animal print ha estado presente en percheros y escaparates. El estampado de serpiente, el de cebra o el de leopardo son algunos de los predominantes y Zara ha apostado una vez más por ello con uno de sus conjuntos de dos piezas.

El estampado animal es el favorito de muchos atrevidos en cualquier época del año, pero acapara especial protagonismo en los meses de otoño e invierno. Zara no ha podido resistirse a lanzar un precioso conjunto de leopardo que podrás combinar con distintos tipos de prendas; podrás ir más formal si lo vistes con tacones y si lo que quieres es un look más casual, puedes lucirlo con botas y alguna cazadora. ¡No tendrás excusa para no incluirlo en tu outfit!

CONJUNTO ESTAMPADO ANIMAL

El conjunto en cuestión está formado por una mini falda confeccionada en viscosa 100% de tiro alto y una blusa del miso material con cuello subido y manga larga, que cuenta con detalle de pliegues en hombro y acaba en puño ancho. Se cierra en la espalda con abertura y botones forrados.

Puedes vestir ambas prendas juntas o separadas, y están disponibles tanto en tiendas físicas como online por tan sólo 25,95 euros la parte de abajo y 29,99 euros la parte de arriba. Este conjunto tiene todos los requisitos para lucir perfecta en cualquier momento.