Elvis Costello contra la tormenta en el primer concierto de 1001 Músicas-CaixaBank

Prometió Elvis Costello el día de su cumpleaños en una comparecencia ante representantes de medios de comunicación de todo el mundo, que habría un repertorio especial en Granada, influido por la oportunidad de actuar en un lugar como la Alhambra. Y añadió que sería la primera vez en su gira europea que tendría la oportunidad de tocar el programa completo. Las circunstancias hicieron que este sábado en el Teatro del Generalife, sin duda, el repertorio y la forma de ejecutarlo fuera muy diferente, aunque no pudo cumplir su deseo de ofrecer el espectáculo al completo por culpa de la lluvia. Pero, pese a las inclemencias meteorológicas, el cantante londinense, acompañado por su magnífico y habitual pianista Steve Nieve, dio lo mejor de sí mismo para sobreponerse a las adversas circunstancias meteorológicas, consiguiendo que el público le mostrara su fidelidad y le apoyara hasta que la tormenta fuera a más e hiciera imposible continuar el concierto.

La presencia de Elvis Costello y Steve Nieve era el primer envite de la tercera edición del ciclo 1001–Músicas CaixaBank, que durante todo el mes de septiembre verá sobre sus tablas a artistas de la talla de Ara Malikian, Luz Casal, Andrés Calamaro, 091, Pablo López, Suede o Raphael

A sus 69 años recién cumplidos, Costello muestra una madurez musical envidiable y una seguridad en sí mismo casi arrogante, a lo que ayuda también la confianza que le aporta tener tantos años junto a él a Steve Nieve, con quien se sube solo al escenario en este tour europeo, dejando en esta ocasión en casa a su banda The Imposters, con la que ha realizado este verano su gira por Estados Unidos.

Reversionar grandes temas liberado del yugo que suponen los arreglos para una banda produce nuevas emociones y ahí Castello lo borda junto a Steve Nieve. En esta gira en Europa pretende más intimismo, agradecido de la libertad creativa que le ofrece esa soledad en el escenario. Así, se presentó en Granada con una nueva fórmula para quien ha sido capaz de innovar en estilos tan diferentes como rock, punk, new wave, pop e, incluso, melódicos. Su talento para fusionar sonidos le ayuda en experiencias como la de anoche en el Generalife.

Inició su actuación con una gran interpretación de When I was cruel No.2 que ya dejaba entrever una noche especial. Pero lo que no se esperaba el músico londinense es que esta nueva propuesta tuviera que modificarla aún más y que, tras varias interpretaciones, la lluvia apareciera con fuerza hasta el punto de tener que apagar equipos y luces. Pero Castello mostró su grandeza, con un solo foco y paraguas en mano, mantuvo lo que pudo el recital con su profunda voz y la destreza al teclado de Nieve, logrando la empatía del público por su esfuerzo.

Aunque decidido a darlo todo y superar las adversidades, Costello no pudo ofrecer su espectáculo completo, y bien que lo lamentó, porque la lluvia lo impidió, pero el tiempo que estuvo sobre las tablas del Teatro del Generalife dejó constancia de que se trata de una figura mundial de la música. Con gran profesionalidad y empatía con los presentes, demostró su talla y trató de aliviar la frustración generada por el mal tiempo.

Próximos conciertos

Esta tercera edición del ciclo '1001 Músicas–CaixaBank' continuará el próximo fin de semana en el Teatro del Generalife con la presencia de Ara Malikian (8 de septiembre) y Luz Casal (9 de septiembre).

El resto de conciertos tendrán como protagonistas a Andrés Calamaro (14 de septiembre), 091 (15 de septiembre), Pablo López (16 de septiembre), Suede (22 de septiembre) y Raphael (23 de septiembre).

