Concentración y defensa como claves de la mejora colectiva

El Covirán Granada regresó este pasado martes a los entrenamientos tras dar carpetazo a unas tres primeras jornadas para el olvido. Con tres derrotas consecutivas, los rojinegros arrancan su preparación de cara al partido de este próximo domingo ante Baskonia con el objetivo de hacer desaparecer las desconexiones y conseguir una continuidad en juego que les permita sumar el primer triunfo de la temporada.

Todo se centra en la mentalidad. Pablo Pin, entrenador del Covirán Granada, señaló una vez más que la necesidad de su plantilla es conseguir una máxima "concentración" y que cuando acabe el partido, "al menos tu parte haya sido perfecta, tanto a nivel físico como mental, después ya se gana o se pierde".

El técnico granadino no evitó recalcar que su equipo había sido capaz de "hacer minutos muy buenos en los tres partidos", aunque son esos "minutos que hemos hecho mal" los que les han privado de la victoria. En este sentido, la plantilla está "frustrada" ya que "pensamos que alguna victoria deberíamos tener". Pin puso el foco en la necesidad de "mejorar las dinámicas del juego, aprovechar los momentos buenos y que cuando lleguen los malos, estos no sean tan malos".

En los aspectos a trabajar o mejorar para esta semana, todo pasa por la mente y la defensa. "Los minutos que jugamos bien, el equipo divierte. Es cuestión de mejorar la concentración. Evitar pérdidas absurdas o antideportivas que no tocan. Pequeños detalles hacen que el trabajo que has ido habiendo no se diluya. No todo es malo ni negativo, por momentos somos capaces de jugar bastante bien. No es un tema de desidia, es un tema de desconcentración y hay que trabajar en ello".

El técnico rojinegro sigue muy contento con su plantilla y duda ni por un momento de la capacidad de sus jugadores, aunque resalta que en esta situación no solo vale con "echarle huevos como se suele escuchar", se trata de "poner toda la actitud y toda la inteligencia. A nivel físico, el equipo da todo lo que tiene, pero en esta liga hay que hacer un esfuerzo mental. Esto es una cosa compartida. Veo a un equipo con un potencial enorme, solo nos falta dar un paso a nivel mental para aprovechar todo nuestro potencial".

Las pérdidas, el quebradero de cabeza que no desaparece

El problema de Covirán Granada con los balones perdidos, guste o no, no es nuevo. La pasada temporada ya dio mucho de qué hablar y en lo que va de la presenta campaña, las pérdidas han sido uno de los grandes factores que han llevado a los rojinegros a las tres derrotas que ya suma en su casillero particular.

En este inicio de liga tan frenético, los granadinos se encuentran entre los primeros clasificados en aspectos como la media de puntos anotados o la media de rebotes ofensivos. Sin embargo, el apartado que lideran en solitario es el de las pérdidas con una media de 17,33 balones perdidos por encuentro.

Al respecto, Pablo Pin destacó la necesidad de "darle una mejora grande a la defensa de bloqueo directo. Más que el balance defensivo en sí es reducir las pérdidas para evitar que le rival corra. Nos están metiendo 16 puntos de media tras pérdidas, esto es algo que hay que reducir. Donde más errores estamos teniendo en el bloqueo directo, ahí pondremos el foco de ahora en adelante. Debemos encadenar acciones positivas y si se tiene un error en el ataque, intentar que con la defensa el rival no sume".