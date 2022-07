El comportamiento humano más rentable, la generosidad

La GENEROSIDAD es un comportamiento de alta rentabilidad.

La persona generosa lo que sabe es COMPARTIR.

La GENEROSIDAD es una manera de entender la vida, más allá incluso de una mera habilidad. Está relacionada con la capacidad de cuidar a los que nos rodean.

La GENEROSIDAD no solo se centra en cuestiones materiales, sino también con respecto al tiempo o a los afectos.

Por tanto, la GENEROSIDAD es una cualidad ligada a dar a los otros cosas que tienen valor, en un acto de propio interés.

Cuando hablamos de GENEROSIDAD, hablamos de una virtud y de un valor positivo. Hay quien dice que “GENEROSIDAD es dar lo que tienes a otros que lo necesitan”, o “anteponer las necesidades de los demás a las de uno mismo”, o “compartir lo que tienes”, o “ayudar”, o “la virtud de ayudar sin esperar nada a cambio”, o cosas por el estilo. La GENEROSIDAD es una actitud.

La GENEROSIDAD está relacionada con la capacidad de cuidar a los que nos rodean, parte de una concepción positiva del mundo.

¿Cuáles son los beneficios de ser generoso?

Aprecian mejor las pequeñas cosas Son más longevas Mantienen a la depresión alejada Se convierten en modelos Dejan huella Crean redes de confianza fácilmente Pueden sentirse mejor con menos Tienen una mejor salud mental

Cuatro ideas para practicar la generosidad

1. Darle algo a otro que sea importante para él

Piensa en lo que la otra persona quiere o necesita. Dedicarle tu tiempo a otro puede ser en sí mismo un acto de GENEROSIDAD que puede ayudar mucho a otra persona.

2. Aceptar el reconocimiento

La GENEROSIDAD es una calle de dos vías, y es importante dejar que el otro exprese. En este sentido, un estudio ha demostrado que la emoción producida por la gratitud ayuda a construir relaciones de gran calidad entre una persona agradecida y la persona que ha sido objeto de un acto generoso.

3. Aceptar la GENEROSIDAD de otros

También es importante dejar que los demás hagan las cosas por ti.

4. Mostrar aprecio

Aunque mostrar aprecio por la GENEROSIDAD recibida nos puede hacer sentir incómodos, es importante ser agradecido, y evitar frases como “esto es demasiado”, “no tenías que haberte molestado”, etc. Dar las “Gracias” es fundamental.

La GENEROSIDAD en la vida y en el trabajo se contagia, mejora la salud, la longevidad, el bienestar laboral y nos hace sentirnos mejor con nosotros mismos.

La coherencia, la flexibilidad, la generosidad, el agradecimiento y la lealtad son valores a tener en cuenta para consolidar una relación de amistad.

En definitiva, escuchar es la única forma de crecer. Es obligatorio estar abierto a los que piensan diferente, sobretodo si te dicen cosas que no te gustan. El silencio es el gran aliado de los que saben que es importante escuchar antes de hablar. El conflicto es positivo e incrementa la creatividad pero requiere generosidad, no personalizar, no minusvalorar al otro, que las emociones negativas no aparezcan,... Pero sobretodo requiere escuchar. Y el poder de las preguntas. Saber preguntar es clave para el desarrollo profesional y personal. Preguntar de forma abierta también es escuchar.

Muchas veces comentamos que las emociones se contagian y que se contagian más deprisa las emociones negativas que las positivas. En ese sentido, es fundamental en la vida que la gratitud, la generosidad o ser positivos sean contagiosas. Practiquémoslo.