¿Cómo está afectando la caída del turismo al comercio de Granada?

Las pequeñas y medianas empresas han sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Muchos consideran que la crisis económica que se avecina, cuyos efectos ya se están sufriendo, será igual o peor que la sanitaria. Este pasado lunes, se conocía el paquete de medias que lanzó la ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos) para “salvar a los autónomos, empresas y empleos”. GranadaDigital sale a la calle para preguntar a los propietarios de los pequeños comercios, cómo están viviendo este atípico mes de agosto, sin apenas turismo y qué medidas plantean a las administraciones públicas para ayudar a paliar los efectos producidos por la caída de la actividad económica.

Los expertos prevén que en esta segunda oleada generada por los rebrotes, un importante número de autónomos se verán obligados a cerrar sus negocios o a reducir la plantilla en el caso de los empleadores. Por ello, se considera crucial que desde el gobierno se tomen medidas de carácter inmediato para favorecer el reflote del comercio.

Escuchando a los entrevistados se puede comprender la crudeza de la situación que atraviesa el país. Muchos consideran que es el peor agosto que han vivido en su vida. Las ventas se han visto reducidas de media en un 60%, llegando incluso a cotas del 75%-80%, según contaban los vendedores. “Las calles están vacías, no hay turismo, y los clientes de la zona no están saliendo” relataba el propietario de un bazar. Los más dramáticos creen que desde la posguerra no se veía un panorama como el actual.

Algunos, creen que es necesaria la implicación del gobierno para no dejar que se “hunda el barco”. Se piden ayudas en forma de subvenciones y rebajas fiscales. Otros, opinan que se deben garantizar las máximas medidas de seguridad para atraer al turismo, ya que afirman que Granada es una ciudad que se alimenta de la entrada de viajeros y es algo que se debe potenciar. El encargado de ‘Medievo Granada’ dice que este año no han llegado apenas extranjeros, y eso ha supuesto un mazazo para sus comercios, puesto que el escaso turismo nacional que entra no suele adquirir este tipo de productos.

Luego, la propietaria de una tienda de perfumes contaba desalentada que frente a la crisis económica que se espera, la venta de colonias se desplomará, ya que no son un bien de primera necesidad. “No sé de qué voy a vivir” ha expresado.

También los hay que valoran positivamente el papel que se está desempeñando desde las administraciones, y sostienen que sólo queda esperar a que salga una vacuna y desaparezca el virus de forma definitiva.