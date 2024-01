Los comedores universitarios de la UGR triunfan con sus ricos y baratos menús

Pasan los años y las promociones de estudiantes en la Universidad de Granada, pero hay unos espacios que no pasan de moda: los comedores universitarios. Las colas a las puertas del comedor de Fuentenueva son una buena prueba de ello. Este servicio, único en España regentado por la propia Universidad, funciona desde el año 1971 y es una excelente opción para los estudiantes que prefieren comer fuera antes que cocinar en casa. Además de su rica comida, los menús de los comedores de la UGR destacan por su económico precio, solo 3,5 euros, un coste que no ha variado en los últimos años. Este servicio está muy bien valorado por todos los estudiantes y también por el personal docente, investigador y de administración y servicios, quienes también acuden para degustar los menús de los comedores universitarios.

Hay determinados días en los que las colas a las puertas de los comedores universitarios de la UGR son más largas. Suelen coincidir con los días en los que el menú ofrece un plato de pasta. “Hoy hay espaguetis y se nota”, cuenta un guardia de seguridad del comedor universitario de Fuentenueva. El encargado de equipo de este comedor, Cándido Madrid Bueno, lo corrobora: “Estamos a tope. Los días que hay pasta vienen muchos estudiantes”.

El menú que ofrecen en los comedores universitarios de la UGR es “variado y equilibrado”. “Se compone prácticamente de pastas, legumbres, ensaladas, verduras, algunos fritos, carne asada al horno o parrilla. Lo que es un menú variado”, explica Cándido Madrid, quien resalta que generalmente utilizan productos de cercanía. “Prácticamente todos los proveedores y los productos son de la zona de Granada”, indica. También detalla que el menú se compone de “dos platos, a veces tres, un postre y una copa de vino”. “Hay veces que ponemos un postre casero, aunque normalmente es fruta, variada: piña, plátano, naranja, manzana, ciruelas... Según la temporada”, comenta.

En el comedor universitario de Fuentenueva ofrecen solamente menú de almuerzo, de lunes a sábado, con dos opciones: uno genérico de carne o pescado y otro vegetariano. “También tenemos el servicio de comida para llevar, pero ese menú viene hecho de otros centros y se reparte con una furgoneta todos los días donde lo elige el cliente o vienen a recogerlo aquí, o al PTS, en Informática o Carlos V, donde elijan”, explica el encargado de equipo. Junto a él trabajan 26 personas más en el comedor de Fuentenueva, siete de ellos son cocineros y el resto, auxiliares.

De media, el comedor universitario de Fuentenueva ofrece unos 1.200 menús al día, aunque, como apunta Cándido Madrid, “hay picos de 1.500 menús diarios”. “En época de exámenes baja un poco la demanda, porque los alumnos están en las bibliotecas. Los viernes también baja un poquito y los sábados”, señala. En general, los comedores de la UGR, tanto el de Fuentenueva como los de Cartuja, PTS y Aynadamar, ofrecen a la comunidad universitaria más de 2.000 menús a diario que se elaboran en sus cocinas.

Un entrante de milhojas de jamón cocido y queso, un primer plato de espaguetis a la napolitana, un segundo plato de merluza en salsa Colbert con ensalada verde y un plátano de postre componían en el Menú 1 de la jornada en la que hemos visitado el comedor universitario de Fuentenueva. El Menú 2 ofrecía un pastel de espinacas, piñones y mozzarella de entrante, un plato de espaguetis a la napolitana de primero, un salteado agridulce de verduras con tofu de segundo y un plátano de postre. Dos ricas opciones para los estudiantes que habían decidido tomar el almuerzo en el comedor de Fuentenueva con sus compañeros. “Vengo casi todos los días porque me pilla entre clase y clase y me viene bien para no tener que volver a mi piso”, cuenta una estudiante, que califica como “bastante buena” la calidad del menú. “Me sorprende porque cuando vino la crisis, me esperaba que bajara mucho la calidad, pero de momento está bien. Los precios, además, suben por todos lados y por lo menos aquí se mantienen”, resalta. Un compañero destaca que el menú “suele ser bastante nutritivo y muy sano”. Él suele ir al comedor “casi todos los días” porque “está bastante bien” y se lo recomienda “a todo el mundo”.

Otros muchos estudiantes universitarios destacan que el menú es “superbarato” y que ofrece “mucha cantidad”. “Puedes repetir el primer plato casi siempre”, comenta un estudiante. Otro alumno remarca que el menú ofrece platos que normalmente en casa no se preparan los estudiantes “como cocido y cosas así”. Una estudiante de Comunicación Audiovisual resalta que el menú "es increíble por el precio y la calidad que tiene”. “Mínimo un plato de cuchara siempre hay a la semana y de pasta también. Por tres euros y medio es lo mejor que puedes tener. Así yo me ahorro cocinar, fregar los platos, todo”, señala.

Estudiantes universitarios, personal docente e investigador, de administración y servicios de la UGR también pueden solicitar previamente los menús para recoger y ser consumidos fuera del comedor universitario que cada día ofrecen. Son menú de almuerzo, cena, ovolactovegetariano y vegano. Este servicio de comida termosellada para llevar tiene un coste de 4,5 euros para los estudiantes, aunque los primeros 35 menús por curso académico tienen una bonificación consistente en la devolución –mediante ingreso en la tarjeta universitaria del estudiantado– de un euro por cada comida. Para los colectivos de intolerancia alimenticia, con la debida acreditación médica, el coste del menú es de 3,5 euros tanto en la modalidad presencial como para llevar. En el caso del personal docente e investigador (PDI) y del personal técnico de gestión, administración y servicios, el precio del menú termosellado para llevar es de seis euros y el del menú en el comedor en modo presencial es de cinco euros.

Los usuarios de los comedores universitarios de la UGR valoran muy bien el servicio, la calidad, variedad y el precio tan bajo de los menús, así como el buen trato del personal en un espacio en el que pueden saciar su apetito mientras comparten un buen rato con los compañeros de una de las etapas más importantes de sus vidas.