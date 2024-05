El Club Baloncesto Baza vuelve a jugar el playoff de ascenso contra el Costa Motril

El próximo domingo 5 mayo, a las 19:00 horas, la ciudad de Baza se volcará con su equipo de baloncesto, que volverá a jugar un play off de ascenso a Liga EBA. Y no es ya conseguirlo, si no la continuidad de estar en estas batallas a nivel andaluz por el ascenso a nivel nacional lo que tiene mérito para el Club Baloncesto Baza.

El rival será el Club Baloncesto Costa Motril, equipo que fichó al base titular del Club Baloncesto Baza del año pasado y que tiene un gran proyecto y apoyo institucional para poner el baloncesto de Motril a nivel nacional. Cuenta con jugadores internacionales y en la liga ha derrotado en ambos partidos al Club Baloncesto Baza.

El partido será de altos vuelos y el Club Baloncesto Baza espera el apoyo de aficionados, patrocinadores e instituciones. Con el carnet de abonado se podrá entrar al encuentro y el que no lo tenga podrá adquirir una entrada a un precio de tres euros.