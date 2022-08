Christian Díaz: "Estoy tranquilo, física y mentalmente preparado para la ACB"

Ganas de demostrar. En esas tres palabras se podría resumir lo que siente toda la plantilla del Covirán Granada de cara al estreno en ACB, entre ellos Christian Díaz. El base canario regresará a la máxima competición del baloncesto español, liga en la que ya jugó en su etapa en Lugo, como uno de los principales referentes del conjunto rojinegro.

Tras un verano "muy largo" en el que el Gran Canaria Arena ha sido el lugar de refugio del rayo canario en estos meses, Christian Díaz ha aterrizado en Granada más que preparado física y mentalmente para el reto de este año. "He estado entrenando durante todo el verano, sobre todo para mejorar físicamente. También he trabajado muchísimo la técnica individual. No he parado de trabajar mi físico durante todas las mañanas en estos dos meses ya que el principal cambio en la ACB es el salto a nivel físico. Solo espero que las lesiones me respeten".

Concienciado. Así es como se muestra el base canario ante la temporada que se avecina. Conocedor de la liga, Christian Díaz sabe que este año el objetivo será muy distinto. "El año pasado tuvimos muchas victorias, ganábamos más que perdíamos, esta temporada esperemos que no sea al revés, pero sabemos que será distinto".

Respecto a la presión que puede suponer el llegar a la Liga Endesa, Díaz señala que es algo "que estamos acostumbrados a llevar, yo la presión la tuve en Lugo, ahora estoy tranquilo y física y mentalmente muy preparado. La presión de ser el equipo recién ascendido ya la pasé, ahora estoy con ganas de empezar y preparado para lo que se venga".

También espera que la afición entienda el cambio de perspectivas que tiene que afrontar el equipo. "La afición siempre ha estado ahí para apoyarnos. Cuando perdimos contra Breogán, para nosotros parecía un drama y la gente estaba ahí de pie súper orgullosos de nosotros, me quedo con eso para este año".

La temporada 22-23 será la tercera que Christian Díaz dispute como rojinegro. El jugador confiesa que está encantado de estar en Granada y cuenta que cuando "acabé mi etapa en Galicia mi agente me preguntó que a qué equipo de LEB quería ir y ni lo pensé, le dije que quería venir aquí. Al poco ya me estaba llamando Pablo. Me encanta Granada y estoy deseando que empiece la temporada".

Regreso a Gran Canaria

La llegada de Covirán Granada a la Liga Endesa hará que se produzcan muchos reencuentros, entre ellos el de Christian Díaz con su isla y la afición que lo ha visto crecer desde la distancia.

"Va a ser raro jugar allí. Recuerdo que los primeros partidos que jugué en Lugo fue en Tenerife y Gran Canaria. Es el pabellón en el que entreno todos los veranos, por lo que llegar con un equipo diferente es raro. No solo eso, también quedarte a dormir en un hotel y no con tu familia, que todos tus amigos quieran verte y no poder porque tienes que estar concentrado para el partido, todo es muy raro, pero muy especial".

Al igual que otros muchos jugadores canarios, a Díaz le ha tocado hacer carrera fuera de su isla, por lo que regresar "con una trayectoria detrás, con una carrera a la que no le pongo ningún pero es precioso. Allí todo el mundo valora lo que he hecho".

Fichajes

Sobre las nuevas incorporaciones para esta campaña, el base confiesa entre risas que a Dejan Todorovic lo conoce de "echar un par de partidas al 'Fornite' con él". A nivel profesional, apunta que "tiene ese carácter serbio que los hace tan especiales. Es un tío super competitivo y tendrá ganas de demostrar muchas cosas después de su lesión".

Respecto a Luke Maye, "no lo conozco personalmente, pero he estado hablando con los ojeadores del Gran Canaria y me han comentado que es un cuatro de los que le gusta a Pablo, abierto, y que cuando coge la racha puede hacer muchos puntos, sobre todo, que es un guerrero y eso nos va a venir muy bien".