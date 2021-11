El Manuela Fundación RACA sigue creciendo (69-44)

El Manuela Fundación RACA consigue su tercera victoria consecutiva, imponiéndose al Sinergia Soluciones Real Canoe por 69-44 ante un millar de aficionados. Una segunda parte impecable en defensa, dejando a ocho puntos en los últimos dos cuartos a las madrileñas le da la victoria al equipo granadino. Marina Gea con 16 de valoración, gracias a 8 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias es la jugadora YO10 del partido.

Las granadinas comenzaron colocándose 7-0 en el marcador, gracias a las canastas de Shannon Coffee y Marina Gea, y al triple de Julieta Mungo, especialmente acertada desde 6,75m en el partido (3/4). Prats frenaba el parcial del Manuela Raca sumando para las madrileñas los primeros dos puntos, pero tras la canasta de Rebeca Rodríguez (9-2), el técnico madrileño se vio obligado a pedir tiempo muerto. El Sinergia Soluciones Real Canoe reaccionó, y con un parcial 0-9 daba la vuelta al marcador (9-11), si bien duraría poco, pues los triples de Patricia Benet y Andrea Boquete situaban a las granadinas por delante al final del primer cuarto (15-14).

El segundo acto comenzaba muy igualado, pero el Manuela RACA se colocaba 23 - 19 arriba con una Marina Gea muy activa en los primero minutos. Macarena Roldan desde el tiro libre no dejaba que las granadinas se alejaran en el marcador (23-21). La grada protestaba un arbitraje que no había sancionado ni una sola falta en el primer cuarto y solo cuatro en el segundo. Con 28-28 en el marcador se fue el partido al descanso.

La granadinas volverían a pisar el acelerador en el tercer cuarto. Aunque el Real Canoe anotaba primero, el Manuela RACA se volvía a poner por delante en dos ocasiones mediante Coffee y Benet. En los últimos minutos del cuarto un parcial 15-2 de las colegiales, con tres triples de las argentinas Mungo (2) y Boquete colocaban al equipo trece arriba con los últimos diez minutos aún por disputarse (49 -36).

A partir de aquí, fue un monólogo de las de Maribel Piñar, que comenzaban el último periodo con otro parcial 8-0 (57-36). Las nazaríes, muy serias en defensa y más claras en ataque sumaron otros dos parciales 6-0, que dejaban al Sinergia Soluciones Real Canoe a una distancia de 25 puntos y ponían el definitivo 69-44 en el luminoso del Palacio de Deportes.

El Manuela RACA suma la séptima victoria de la temporada y sube un puesto en la clasificación hasta la cuarta plaza tras la derrota del Recoletas Zamora en Badalona, siendo las nazaríes perseguidoras en solitario de los tres equipos que ocupan la cabeza con una sola derrota: Barça CBS, Honozo Global Jairis y Pacisa Alcobendas.

Las granadinas volverán a viajar a Barcelona por última vez esta temporada para disputar el encuentro de la jornada 11 frente al Lima Horta Barcelona. El partido será el sábado a las 18.00 horas en el Pabellón Virolai. Las catalanas vienen de ganar por 53-63 al Hierros Diaz Extremadura Miralvalle.

Declaraciones de Maribel Piñar:

“Ha sido un partido en el que nos ha costado entrar en juego, el ambiente estaba muy frío, el pabellón estaba frío, no sabemos porqué no se ha puesto hoy la calefacción. Ayer cuando entrenamos si había calefacción, esta mañana no. Nos ha costado entrar, el público también ha tardado en llegar ya que es un día bastante concurrido en esta zona”.

“El partido se ha decidido en la segunda parte. Hemos sido capaces de defender muy bien y hemos metido dos marchas más al juego del primer tiempo. Hemos sido capaces de luchar cada balón y tener la paciencia para encontrar opciones en ventaja. Hemos conseguido dejar a jugadoras liberadas para que puedan tirar y poco a poco hemos ido creciendo, nos lo hemos creído y hemos seguido con nuestra dinámica defensiva interna. Finalmente nos llevamos una victoria importante, muy contentas. Todas las victorias suman, pero hoy queríamos enlazar la tercera victoria seguida. A seguir pensando en crecer en la liga y en la semana que viene contra el Lima Horta".

Ficha técnica:

Manuela Fundación RACA, (15, 13, 21, 20): Coffee (10), Blanco (0), Gea (8), Nauwelaers (2), Mungo (13) - cinco inicial - Benet (8), Rodríguez (8), Arrojo (12), Boquete (8), Roma (-), Martín (0).

Sinergia Soluciones Real Canoe, (14, 14 , 8, 8): García (0), Marcos (2), Soler (2), Baeza (0), Prats (12) - cinco inicial - Rodríguez(5), Mato (-), Gómez (10), Torcal (-), Lorente (0), Roldan (13).

Árbitros: Christian Meira González y José Carlos Sierra Carrillo.