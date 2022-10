A mi alumno Jesús Candel Fábregas

Conocí a Jesús Candel muy joven. Era un niño. Todos tenemos recuerdos de aquellos maestros que nos han dejado huella y nos han marcado pautas para la vida, que después han sido las acertadas.

Jesús fue alumno mío durante varios años en educación primaria. Era el tipo de alumno que deja huella a un maestro. Lo recuerdo siempre con la sonrisa en su rostro. Era un chaval inteligente, despierto, desprendido, tremendamente simpático, un chico que caía bien a todos. Era responsable y con muy buenas notas. Un chaval adelantado a su tiempo que ya anticipaba “formas” que en su adultez ha mostrado.

Una vez que dejan la escuela se pierde la relación, pero he de reconocer que he seguido la “vida y milagros” de 'Spiriman' sin sorpresa. Ha hecho en su vida lo que quería hacer porque era su forma de ver y sentir la realidad; todo corazón y toda fuerza. Jesús es el tipo de personas que no debería marcharse joven, nadie debe hacerlo, pero a Jesús le quedaba mucho por hacer.

Su personalidad arrolladora y las ideas claras, nos propone un modelo a seguir. Es una de esas pocas personas que surge del pueblo y trabaja para el pueblo. Algo muy distinto a los espectáculos a que nos tiene acostumbrada la turba política actual. Jesús nos recuerda a ese tipo de individuos ilustres que haría sentir orgullosa a cualquier sociedad decente. Su vida tenía sentido en la medida que era servicio a los demás.

¿Qué pintaba un tipo con la vida resuelta alentando manifestaciones en contra del poder y para beneficio de todos? Jesús no era de este mundo, era un ser extraordinario que merece ser tenido en nuestra memoria. Espero de esos políticos a los que tanta lata dio, acuerden proponer el nombre de Jesús Candel a un edificio sanitario de su Granada natal.

José Carlos