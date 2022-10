Menos de 48 horas después de golear al Sporting, el entrenador del Granada, Aitor Karanka, ha vuelto a comparecer ante los medios de comunicación, centrado ya en la visita de este domingo al Tenerife. Aun sin tiempo para abundar demasiado en la preparación, el técnico rojiblanco ha asegurado estar "más que acostumbrado" a esta circunstancia por su experiencia en Inglaterra. "Trabajamos con antelación. Por ejemplo, ya del próximo rival trabajamos todo, prácticamente. Cuando jugamos el jueves en casa, al terminar el partido, teníamos la información del rival. Lo único que puede trastocar un poco cuando hay un partido tan cercano es el tema de los jugadores, pero en tema de análisis, está todo previsto", ha abundado el preparador vitoriano, quien ha avanzado rotaciones en el centro del campo.

"Varios jugadores acabaron bastante cansados. A día de hoy, estamos viendo cómo evolucionan. Aparte del cansancio del último partido, están los antecedentes que tenemos con algún jugador de lesiones y demás. Es otro partido para tener mucho cuidado de cuidar jugadores. Ahora que no estamos acercando al nivel que queremos, volver a recaer o tener algún problema no sería bueno", ha profundizado en esta línea Aitor Karanka, quien no ha revelado los descartes para esta jornada. "Intuyo que no daré la alineación hasta mañana, cerca del partido", ha subrayado, antes de señalar que Petrovic o Bodiger no jugará. "Uno de los dos creo que no llega. Cuando el equipo no ha sacado los resultados, se ha echado en falta a algunos jugadores que no estaban jugando. Mañana, van a tener esa oportunidad", ha argumentado.

A este respecto, ha asegurado que Ignasi Miquel "evoluciona bien" y que "está entrenando ya con todos", mientras que debe comprobar "cómo está" Jonathan Silva y "pensar en lo que se gana si juega o lo que se puede perder". Seguidamente, ha incidido en la relevancia de tener a todos sus efectivos disponibles. "No es casualidad que cuando estuvimos entrenando y llegó el partido del Villarreal B, tuvimos el pico. Llegaron las lesiones que todo el mundo sabe. Ahora, tenemos que tener cuidado y no correr riesgos, porque se ve que, cuando el equipo está prácticamente completo, da otro nivel", ha expuesto.

En lo que respecta a su rival de este domingo, el Tenerife, ha sostenido que se trata del "mismo equipo porque el entrenador es el mismo". "Después del palo de perder en playoff, cuesta. Es un conjunto reconocible, muy organizado. Tenemos que tener cuidado de no cometer errores e intentar llevar el partido a lo que nos gusta, tratar de presionar arriba, tener un alto ritmo con balón", ha ahondado. En última instancia, ha aprovechado la ocasión para "mandar un abrazo muy grande a Lucía Ramos, que el otro día se rompió el cruzado y la han operado". "Por experiencia propia sé lo que es eso. También hemos tenido experiencias como las de Carlos Neva y Torrente. Todo el club está detrás, animándole", ha concluido.