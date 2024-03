Administrando la ciencia

Que Málaga tenga la magnífica estación María Zambrano y que la de Granada sólo sea un angosto pasillo invadido, además, por unas cintas catenarias no es para estar siempre cabreados, ¿o no? También son grandes y cómodas, desde hace décadas, las estaciones de ferrocarril de Córdoba y de Sevilla y no nos preocupa, ¿o sí?

Ahora de nuevo leo un debate sobre si Málaga va a borrar a Granada como centro divulgador de la Ciencia para los jóvenes andaluces.

He consultado en internet el proyecto de Decreto por el que se crea el Instituto Andaluz de Divulgación Educativa de la Ciencia, y entre sus cometidos destaca que “ este Centro proporcionará materiales didácticos, jornadas de puertas abiertas, talleres experimentales, demostraciones, concursos, exposiciones y talleres, entre otras actividades”.

Está claro que se está refiriendo al Parque de las Ciencias de Andalucía sito en Granada, seguro que sí, porque estas funciones las viene realizando durante más de veinte años, no sólo para los andaluces sino para otras fronteras con reconocido prestigio.

Por el contrario, me resisto a pensar que un “adanismo miope” confirme cierta la sospecha de instalación en la maravillosa ciudad hermana de Málaga de esa Agencia dando por inexistente el Parque de las Ciencias, como si todo comenzara en la Costa del Sol haciendo tabla rasa.

Si esto último fuera cierto, no sería tan siquiera asumible el viejo argumento, siempre succionador, de que sólo será “complementario” al ya instalado en Granada, pues si al de aquí se le ha impuesto hace algún tiempo el corsé de un modelo de gestión pública que lo ha dejado “tocado” con lo de Málaga seguro que lo dejaría “hundido”.

El tiempo apremia aclararlo, no sea que la respuesta la reclamen colectivamente afrentados los granadinos ¿o no?, a cuya cabeza estarían seguro los miembros del Consejo Rector del Parque de las Ciencias.

José Millán Villanueva, participante en diversos proyectos del Parque de las Ciencias en colaboración con otras instituciones de Europa, América, Asia y África.