Suspendidas tres carreras populares en Granada para este fin de semana

No todas las carreras populares que tienen previsto celebrarse en Granada y en su provincia durante el próximo fin de semana, 14 y 15 de marzo, se desarrollarán con normalidad, ya que hay tres que se han aplazado como medida para prevenir contagios por el coronavirus. Se trata de la Carrera Solidaria por la Igualdad en Santa Fe y la prueba deportiva San José Arrambla en Guadix, a la que se ha sumado, finalmente, la Media Maratón de Baza, que tampoco celebrará su 44 edición este domingo como estaba previsto.

Esta decisión se ha tomado “por responsabilidad”, según han explicado los organizadores de la prueba deportiva San José Arrambla en Guadix, y supone trasladarla a otra fecha que decidirán “conforme las autoridades vayan tomando decisiones en función de la vuelta a la normalidad en la sociedad española”.

El Ayuntamiento de Baza ha informado en un comunicado que la Media Maratón se celebrará “en próximas fechas y siempre que las autoridades sanitarias vuelvan a aconsejar la celebración de actos en los que se prevea la concentración de personas”. La decisión de suspenderla la ha tomado “siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que han recomendado la suspensión de las competiciones que carezcan de implicación

calificatoria”.

Está previsto que se celebre este sábado 14 de marzo la Carrera solidaria del Ave María en la capital granadina, que este año ha batido ya su récord de inscritos, con más de 2.000 personas. “En principio, mientras las autoridades locales o sanitarias no digan lo contrario, ya que no estamos dentro de los lugares de alerta, la carrera se mantiene”, ha asegurado Sergio Parra, uno de los organizadores. “Vamos a seguir todos los consejos, pero no tenemos ninguna indicación sanitaria hasta ahora”, ha añadido. La carrera tendrá salida y meta en el Paseo de los Tristes. En categoría absoluta y veteranos el recorrido es de 9,2km y discurre por el Albaicín, Sacromonte, Realejo y sube hasta la misma Alhambra. La caminata denominada ‘Demasiadas cuestas para mí’ tiene una distancia de 3,2km y atraviesa el emblemático colegio Ave María Casa Madre, Sacromonte, Albaicín, Plaza Nueva, Carrera del Darro y Paseo de los Tristes. Al término de la caminata se desarrollarán las carreras infantiles.

En Dúrcal, “en principio se mantienen” la KV Sierra de Dúrcal 2020 este sábado y las CxM Sierra de Dúrcal 11k 2020 y CxM Sierra de Dúrcal 23k 2020 este domingo.