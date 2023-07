Carlos Rojas: "Si se hace un análisis de lo que han hecho el PP y el PSOE por Granada, gana el PP por goleada"

Dos palabras dominan el glosario de términos con el que Carlos Rojas despacha las principales preguntas de esta entrevista. La primera estaba clara, "Granada". La segunda es "importante". Y más concretamente, "lo importante", una fórmula con la que una y otra vez remarca las líneas maestras de la hoja de ruta que su partido, el PP, podrá poner en marcha en la provincia si, como marcan las encuestas, Feijóo resulta elegido presidente. La incógnita no se resolverá hasta este domingo. Mientras, el cabeza de lista del PP en la provincia apura una agenda que le está llevando a recorrer de norte a sur y de este a oeste todas las comarcas. Tiene claro que Granada "debe sonar" y sueña con un "mapa azul" redondo que permita a los populares controlar por primera vez en la historia de Granada el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta y el Gobierno. Atiende a GranadaDigital en la penúltima entrevista con los cabeza de lista de los principales partidos de cara a las generales del domingo. Todos, excepto el de Vox, han respondido a la petición de este medio.

Pregunta. Estas elecciones pueden colocar por primera vez en la historia al PP al frente del Ayuntamiento de Granada, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y, si ganan, en el Gobierno de España. ¿Cómo afrontan esta campaña?

R. Pues con mucha energía, ilusión y ganas de que nuestra provincia avance y, sobre todo, que nuestro país tenga estabilidad y un buen Gobierno. Entendemos que va a tener el mejor, presidido por Alberto Núñez Feijóo, si ganamos el día 23 de julio con una mayoría amplia. Y ese mapa azul en la provincia le puede hacer mucho bien a Granada. Ya estamos comprobando cómo Granada está avanzando muchísimo con las políticas de Juanma Moreno, que el PP es el partido que gestiona bien los municipios, defiende a sus ciudadanos y cómo, por parte del Gobierno de Sánchez, ha habido mucha desidia con Granada. La han puesto de nuevo en el furgón de cola de las inversiones a nivel nacional y eso tiene que cambiar. Esos gobiernos del Partido Popular nos van a dar mucha fortaleza a la hora de remar todos juntos para conseguir que Granada dé un salto cualitativo importantísimo en materia de infraestructuras y de servicios públicos.

P. Se han colado algunos eslóganes durante la campaña en el seno de la derecha como de ‘Que te vote Txapote’. Usted que se define como un político moderado, ¿se siente incómodo con este tipo de consignas?

R. Son consignas que llegan y lo que hay que pensar es por qué se producen. Más que la consigna en sí, Sánchez tendría que pensar por qué espontáneamente la gente le dice estas palabras de 'Que te vote Txapote' al presidente del Gobierno o por qué cuando sale a la calle o da un mitin, tienen que pedirle ahora los DNI a las personas que asisten. O por qué tienen que hacer los mítines en sitios muy cerrados y controlados. ¿Por qué no puede pasearse por la calle sin temor a que la gente le llame la atención? Todo eso se lo hemos dicho en el Congreso de los Diputados a través de nuestra portavoz, Cuca Gamarra. Y yo mismo se lo he dicho a la vicepresidenta económica del Gobierno en las sesiones de control. ¿Qué le ha pasado al Partido Socialista, cómo ha derivado al sanchismo y cómo ese sanchismo ha radicalizado tanto la política española? Muchos votantes socialistas ya no se identifiquen con el propio PSOE. Va a quedar patente el próximo domingo, con muchos socialistas moderados que votarán al PP. Hemos visto a un Pedro Sánchez que dijo que nunca pactaría con Bildu y que ha pactado con Bildu. El mismo día que conocíamos que personas con actos terroristas a sus espaldas se estaban presentando a las municipales, Cuca Gamarra se lo dijo a Pedro Sánchez en el debate parlamentario. El PSOE siguió con Bildu y la respuesta del presidente del Gobierno fue ser muy duro contra el PP y muy blando con Bildu.

P. Pese a ese viraje del que usted habla, ¿preferirían para la investidura la abstención del PSOE a los votos de Vox?

R. Está claro que Pedro Sánchez no quiso firmar el documento que Feijóo le entregó en el debate. Él aspira a perder las elecciones, pero pactando con los perdedores para intentar desbancar al Partido Popular. Eso es lo que no podemos permitirnos. En esta campaña, nosotros estamos saliendo a pedir el apoyo masivo en torno al PP y Núñez Feijóo para tener esa gran mayoría que no nos haga depender de condiciones inestables ni que dé la oportunidad a los partidos perdedores de hacer una alianza 'Frankenstein' como la que hemos tenido estos años. Ahora mismo estamos pensando exclusivamente en que se articule una gran mayoría en torno al Partido Popular. Estamos haciendo un gran llamamiento, nos queda poco tiempo y creemos que lo podemos conseguir. Vemos un ambiente similar al que había en las autonómicas, cuando las encuestas nos daban cuarenta y tantos diputados y acabamos con una mayoría muy importante para la historia de Andalucía. Con Juanma Moreno a la cabeza estamos viendo estabilidad política en nuestra comunidad. Muchas veces lo obviamos, pero qué importante es tener un Gobierno serio. Esa es nuestra receta y lo que va a hacer Núñez Feijóo.

P. Son unas elecciones atípicas, con mucho voto por correo por las fechas en las que se producen. El señor Feijóo ha sembrado la duda sobre Correos, ¿creen que hay motivos reales para la preocupación?

R. Lo que ha dicho el presidente Feijóo es que tiene plena confianza en la profesionalidad de los funcionarios de Correos. Eso lo conoce bien porque él ha estado a cargo de esa institución y lo ha hecho muy bien. Lo que hemos dicho es lo que los propios sindicatos, que se esperaba un voto por correo mucho más relevante. Aunque eso sea así, nuestra respuesta va a ser votar masivamente por un Gobierno del Partido Popular, pese a que no creo que fuera lo que estuviera en la cabeza de Sánchez cuando convocó las elecciones.

P. Ya antes de su designación como candidata del PP a las municipales, Marifrán Carazo sonaba como ministrable. Yo sé que su compromiso ahora está con Granada, ¿pero a usted le gustaría verla en un futuro no tan lejano como ministra de un Gobierno de España?

R. Ella puede ser lo que quiera porque tiene una valía extraordinaria. Lo ha demostrado cuando ha gobernado en la Junta de Andalucía, donde lo ha hecho francamente bien. Los que la conocemos desde hace mucho tiempo no teníamos ninguna duda, pero otra cosa es ponerse ahí y sortear todas las dificultades, encararlas, hacer que los presupuestos se ejecuten al cien por cien, conseguir dinero de Europa para más infraestructuras. Todo eso lo ha hecho con muchísima nota. Al final, quien vale, vale. Ella dijo que su compromiso es Granada y en Granada ya tenemos el resultado: mayoría absoluta y primera mujer alcaldesa. Lo va a hacer de forma soberbia, como ya hizo en Andalucía, y la prueba es que en este poco más de un mes que lleva está abriendo Granada a todo el país y consiguiendo que Granada suene ya como referente nacional. Todo lo que se la ha desatendido en los últimos años con Pedro Sánchez, se va a revertir con un Gobierno de Núñez Feijóo.

P. ¿Qué es lo primero que defenderá para Granada como diputado nacional cuando revalide su escaño?

R. Sin duda, todos esos compromisos en los que Granada ha quedado rezagada y que todos, los partidos políticos, todos, tenemos calificados como necesarios para Granada. El PSOE sabe perfectamente que las conducciones de Rules son una necesidad imperiosa y urgente, igual que el PP, Sumar o Vox. Es obvio que tenemos la piscina más grande de Europa, que ahora mismo se califica como piscina, y a la que va la gente a hacer windsurf. Pero aquello no está para eso, sino para regar las tierras en las que el agua es fundamental y en una época en la que es importantísima. Y es vida. Lo que hay que hacer es conducir ese agua hasta tierras ahora yermas para que sean fértiles. Está comprobado que la presa de Rules, con los once desglosados que hay, puede crear entre 8.000 y 12.000 empleos. Va a regar más de 10.000 hectáreas y evitaría las emisiones de CO2 que se están produciendo por los motores que tienen que utilizar muchos agricultores para elevar la presión del agua. Hablamos de un gasto energético de unos siete millones de euros al año. Lo que ofrecemos es rapidez en todos esos tramos y, cuando lleguemos al Gobierno, ofreceremos al resto de fuerzas que se sumen a ese carro. Al igual que con los espigones de la Costa, el acelerador de partículas, el Corredor Mediterráneo, el incremento de las frecuencias del AVE, el avance de la Variante de Loja para acortar los tiempos, la conexión ferroviaria con el centro para ganar espacio medioambiental en el centro y soterrar las vías del tren. Son compromisos que están muy identificados por todas las fuerzas política y lo que hace falta es un Gobierno que los haga.

P. Le pido ahora un ejercicio de autocrítica. ¿Usted cree que cuando han estado en el Gobierno se podría haber avanzado de forma más significativa en algunas de estas infraestructuras?

R. Seguro que sí. Todos sabemos que lo podemos hacer mejor. La clave está en analizar históricamente qué ha hecho cada uno. Si yo hago un análisis de qué ha hecho el PP y qué ha hecho el PSOE, le aseguro que gana el PP por goleada en Granada. Eso no quiere decir que yo pueda estar al cien por cien satisfecho de lo realizado. Hay que hacer más y más rápido. Granada se merece lo mejor y aquí estamos para eso. Lo importante es que Granada suene. Y Granada suena donde están los grandes debates políticos, que es en el Congreso de los Diputados. Y Granada va a sonar. Y Granada va a ser relevante. Eso lo vamos a hacer desde el Gobierno y también desde el Congreso cuando estemos legislando, espero que junto al resto de grupos políticos. ¿Pero que se puede y se ha podido hacer más? Seguro. También le digo que con el Partido Popular hemos tenido algo histórico cuya tendencia, al menos, pretendemos recuperar, y es que Granada ha estado la primera en el ranking de inversiones nacionales con Presupuestos Generales del Estado de toda España.

P. Paso a enumerarles todas y cada una de estas infraestructuras para que fije prioridades. Variante de Loja...

R. Celeridad. Intentar que se acorten los plazos, tenerla hecha en dos o tres años como mucho.

P. ¿Cuál es el mapa ferroviario que tiene el PP en mente para Granada capital y el Área Metropolitana? Por ejemplo, con la integración del ferrocarril en la ciudad...

R. Soterramiento e integración de las vías. Ahí vamos a apoyar lo que la alcaldesa, que es la que mejor conoce el panorama ferroviario de su ciudad, nos ponga encima de la mesa. Yo creo que esto es clave. El buen Gobierno es aquel que sabe ejercer alianzas con otros gobiernos. Si tenemos un Gobierno de Núñez Feijóo, como estamos convencidos de que así va a ser, la alianza que va a tejer con el Gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía y con la alcaldesa de Granada, cuando afecte a Granada; la de Motril, cuando afecte a Motril, etcétera, va a ser fundamental. Será la forma de acortar los plazos, entenderse, que los datos lleguen más rápido y de que los proyectos estén muy claros porque entre todos hay acuerdo. Creo que esa va a ser nuestra estrategia. Igual le digo en otra infraestructura ferroviaria clave como es la conexión del Puerto de Motril con Granada. No podemos renunciar a esto, que es un sueño. Antes parecía algo inalcanzable, pero se ha demostrado que es posible.

P. ¿Qué horizonte de actuación manejan en su partido para el tren Granada-Motril?

R. Obviamente es una infraestructura de más largo plazo, pero el horizonte es que se puedan terminar los proyectos en esta legislatura hablando con la Unión Europea, que es la responsable de estos fondos y la que ya ha conseguido meter la línea Granada-Motril en su mapa ferroviario europeo. No estaba ni por asomo y ha costado trabajo también convencer al PSOE de que en Europa apoye esta posibilidad.

P. Por completar ese mapa, también está el Corredor Mediterráneo, con esa terminal de carga que tiene que ir en MercaGranada...

R. Así es. Es muy importante esa conectividad con el Corredor y con esa terminal. Y luego con toda la zona de Guadix a Baza y Lorca, en la que hay un estudio pendiente de acometer que nos dirá cuáles son las posibilidades. Entendemos que lo que hay que hacer es darle transparencia y ejercitar ya ese estudio para ofrecérselo a los ciudadanos.

P. Aunque sabemos que son muchos los desglosados, ¿es posible ponerle fecha de conclusión a las obras de la presa de Rules?

R. Sí, son once desglosados. Es difícil decirlo, pero una legislatura de cuatro años puede dar para mucho. Si somos capaces de tener todos los desglosados, o la inmensa mayoría de ellos, en ejecución prácticamente a la vez, habremos conseguido un paso fundamental porque ya sería lo que durara la obra. Soy consciente de que es algo muy difícil, pero nos tenemos que poner retos. Lo dijo muchas veces la alcaldesa de Granada cuando fue consejera. Proyectos. Tú puedes hablar de una obra fantástica que tengas en la cabeza, pero si no está el proyecto hecho no puedes comenzar a poner los ladrillos. Bien, pues con lo importante es que estos proyectos que ya están hechos. Con la declaración de impacto ambiental y los proyectos vamos a hacer que tengan celeridad esos subproyectos que son los desglosados y que, por tanto, se puedan hacer a la vez.

P. Los espigones también tienen varios subproyectos, algunos con plazos de ejecución de ocho meses. ¿El objetivo es que para el final de esta próxima legislatura podrían estar acabados?

R. El objetivo lógicamente tiene que ser ese. Lo importante es empezar ya la obra del primero, y más necesario, que es el de Playa Granada, para así resolver el problema que tenemos allí con el transporte de arena de un sitio a otro. En mis tiempos como alcalde, lo que siempre le pedíamos a la administración es que solucionara eso. La playa se quedaba sin tierra y había que hacer aportes de arena. Hay que recordar que el Partido Popular puso en marcha los espigones de Torrenueva, donde, cuando yo estaba empezando de concejal, las demandas eran históricas y muy justas. En aquel entonces, el pueblo no era independiente y estaba a expensas del mar, que se estaba comiendo ya prácticamente las viviendas, los bajos comerciales y el paseo marítimo. La administración lo único que hacía históricamente era el aporte de arena. No era suficiente. Fue el Gobierno de José María Aznar el que hizo el espigón y los resultados a la vista están.

P. Otro problema que urge es el de la contaminación en el Área Metropolitana de Granada. ¿Cuál es su hoja de ruta del PP para atajarlo?

R. Hacer las analíticas y mediciones correspondientes. Y luego lo que ya está haciendo el Partido Popular donde gobierna, que es el fomento del metro y el transporte público. La mejora de las comunicaciones ayuda y es fundamental para combatir esa situación.

P. ¿Qué medidas van incluidas en su programa para combatir el fenómeno de la despoblación?

R. El tren es un gran ejemplo porque si tú tienes el tren, y tienes medidas de conectividad, vas a hacer que tus pueblos sean más atractivos. Estaríamos mintiendo si dijéramos que tenemos soluciones para todo, y el problema de la despoblación no es fácil porque la gente se va de sus pueblos a la ciudad y muchos no regresan. Pero se puede combatir. Las soluciones no son la panacea. Lo primero es que la administración sea consciente de que hay un problema. La pandemia nos ha enseñado que hay muchas zonas rurales que han vuelto a ser habitadas porque había unas condiciones de calidad de vida, viviendas con precios más atractivos y un nuevo instrumento, el teletrabajo, que te permite disfrutar un tiempo de las maravillas de lo rural aunque luego se vuelva a la ciudad. Tenemos muchas posibilidades también en materia turística, como ofrecer nuevas rutas maravillosas, aunque menos conocidas, por la provincia. Hay rutas del vino o del queso. Contamos con una provincia extraordinaria en la que puede haber un turismo potencial increíble si de verdad somos capaces de ponerlo en valor. La Diputación de Granada tiene mucho que decir, precisamente como responsable de atender a todos esos municipios con menos posibilidades y presupuesto. Algunos querían quitar las diputaciones, y creo que ese debate ya ha terminado. El nuevo presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha puesto en marcha una delegación nueva de Reto Demográfico y Despoblación. Titulando las cosas por su nombre porque hay que encarar el problema.

P. La Aesia ha sido motivo de desencuentro entre las instituciones granadinas y el Gobierno. Si llegan a La Moncloa, ¿qué harán para tratar de revertir la elección de La Coruña como sede de este organismo?

R. Marifrán Carazo, como alcaldesa, y también la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno y Antonio Sanz, han peleado el procedimiento. Aquí lo importante es ver cómo acaba lo que está sometido ahora a dictamen judicial. Si la justicia dice que el procedimiento hay que reiniciarlo, tendremos que volver a defender la potencialidad de Granada, en la que creemos y hemos creído desde el principio. Pero es una cuestión que ya está en otras manos. Se ha hecho lo que se tenía que hacer, que es denunciar al Gobierno por un procedimiento fuera de toda objetividad y más cercano a la arbitrariedad. Eso es lo que el propio Gobierno ha declarado, que es que no había una objetivación numérica a la hora de conceder la agencia. No queremos desmerecer a otras provincias, ni por supuesto a la sede de La Coruña, pero entendemos que Granada es la mejor. Y lo entendemos porque sabemos que la universidad tiene un gran potencial en materia tecnológica, de big data o de informática aplicada que nos hace líderes en Europa y casi en el mundo. Tenemos que creérnoslo. La agencia debería estar aquí y ese es nuestro reto, pero es una decisión que ya depende de los tribunales.

P. Pues el Supremo lo que ha dicho es que no acepta las cautelares...

R. Bueno, pero vamos a ver cómo quedan las resoluciones finales. Si en lo que hay pendiente se admiten las pretensiones de Granada, hablaríamos del reinicio del procedimiento.

