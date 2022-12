El cantautor Glen Hansard tocará en el Palacio de Congresos el 26 de enero

Glen Hansard actuará el próximo 26 de enero en el Palacio de Congresos de Granada. El cantautor galardonado por la Academia, y vocalista y guitarrista principal de los grupos The Frames y The Swell Season, tocará en la Sala Falla. Nacido en Dublín, Irlanda, Hansard dejó la escuela a los trece años para empezar a tocar en la ciudad. Durante estos primeros años perfeccionó su arte en la calle durante el día y lo refinó en escenarios de bares y pubs por la noche. Muchos de los músicos con los que se cruzó durante esta época se convirtieron en miembros de bandas, colaboradores y amigos de toda la vida.

La música y el cine se han entrelazado a lo largo de la carrera de Hansard. A la edad de diecisiete años, se encontró no sólo con un contrato discográfico, sino también con el papel de 'Outspan Foster' en la película de Alan Parker 'The Commitments'. La película se convirtió en una piedra de toque cultural, aunque Hansard se centró en fundar el grupo musical The Frames. Tras más de 20 años como banda, The Frames ha publicado seis discos de larga duración y han recorrido innumerables kilómetros por todo el mundo. The Frames se han consolidado como una banda dinámica y poderosa que no hay que perderse.

En 2006 Hansard se involucró en el proyecto cinematográfico Once. Originalmente titulado 'Busker', Once le presentaba en el papel protagonista de "el chico" mientras su música servía de partitura para la película. Su colaboradora musical en el proyecto, Marketa Irglova, protagonizó el papel de "la chica". Juntos se llamaron The Swell Season. Ambos ganaron el premio de la Academia a la mejor canción original por "Falling Slowly". Once y su música se convertiría en un musical ganador de los premios Olivier y Tony. En Swell Season lanzó una continuación, Strict Joy, y recientemente realizó una serie de espectáculos por su decimoquinto aniversario.

El álbum de debut en solitario de Hansard, Rhythm and Repose, llegó en 2012 y lo encontró comenzando un nuevo capítulo. Un capítulo que ha visto el lanzamiento de cuatro discos de larga duración en total, incluyendo el nominado al Grammy Didn't He Ramble. Hansard se ha convertido en un artista en un directo imperdible. Su espectáculo ofrece una experiencia de tipo comunitario que pide al público que le siga con un espíritu de apertura, invención y experimentación.

En 2020 Hansard publicó un álbum en directo y colaboró con Eddie Vedder y Cat Power en la banda sonora de la película de Sean Penn, Flag Day. Al año siguiente, junto con Chad Smith, Josh Klinghoffer y Andrew Watt se convirtió en miembro de The Earthlings, una banda que Vedder formó para apoyar su propio disco en solitario. En otoño de 2022 Hansard lanzó el single "Take Heart" sobre el conflicto en Ucrania, cuyos beneficios se destinaron a los miembros desplazados de esa comunidad.

En la actualidad está trabajando en un nuevo disco en solitario cuyo lanzamiento está previsto para 2023. Las entradas estarán a la venta a partir de este jueves a las 10:00 horas en RedEntradas, el teléfono 958108181, Palacio de Congresos, Kiosco Acera del Darro y en el Teatro Isabel la Católica.