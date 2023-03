Cancelada la sexta edición del Festival En Órbita

Malas noticias para los amantes de la música indie. El Festival En Órbita, que se iba a celebrar los días 5 y 6 de mayo en la Feria de Muestras de Armilla (Fermasa), ha sido cancelado y su sexta edición no se celebrará. Así lo ha anunciado el equipo del propio festival en un comunicado emitido en Instagram.

El pasado jueves, Fermasa ya anunció que el evento no tendría lugar en sus instalaciones. Unos días después, se confirma la cancelación debido a que no se ha encontrado un espacio que se ajuste a sus características. "Llevamos muchos meses trabajando e intentando llegar a acuerdos con la Feria de Muestras de Armilla para que el festival mantuviese su casa, pero no va a ser posible en este 2023", se explica. "Hemos trabajado con opciones alternativas, pero no han prosperado en algunos casos, o no nos han convencido en la forma en que entendemos este proyecto, al que no le vale cualquier sitio. Finalmente nos vemos obligados por fuerza mayor a posponer nuestra sexta edición", reza el comunicado.

La organización de En Órbita ha explicado que se ha encontrado con muchas dificultades en estos últimos tiempos. "La pandemia casi nos lleva por delante y nuestra última edición fue la más difícil de todas en todos los aspectos. No somos un festival con financiación pública detrás ni tampoco con fondos de inversión tan de moda en este sector en los últimos años", aclara. De la misma forma, han confirmado que ya trabajan para la próxima edición, prevista para el 4 de mayo de 2024.

Devolver las entradas o guardarlas para 2024, opciones para los compradores

Los asistentes que ya hayan comprado la entrada para el festival tienen la opción de la devolución de su precio o quedárselas para disfrutar de la edición de 2024. A todos los que ya la tienen les llegará un correo de la ticketera oficial del evento, en el que los interesados en devolverla deberán rellenar un formulario. En un periodo máximo de 60 días, el importe de la entrada será íntegramente devuelto al comprador. De la misma forma, En Órbita ha puesto a disposición su correo electrónico en el comunicado ([email protected]) para los problemas que puedan surgir en este sentido.