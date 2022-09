La Cámara de Cuentas detecta errores en la liquidación del presupuesto de Almuñécar en 2019

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía ha concluido un informe de fiscalización financiera y de cumplimiento de determinadas áreas del Ayuntamiento de Almuñécar, en la costa de Granada, en el ejercicio 2019, del que se han desprendido incorrecciones en la liquidación del presupuesto municipal, conforme a la normativa vigente, con obligaciones reconocidas "sobrevaloradas en 655.220" euros, pidiéndole en consecuencia "establecer los procedimientos necesarios para la revisión del contenido de las bases de ejecución" de sus cuentas.

En el aspecto financiero, la Cámara de Cuentas, según ha explicado en un resumen del informe, con fecha de julio de 2022, enviado a los medios este miércoles, ha analizado si la liquidación del presupuesto de gastos sexitano "ha sido preparada, en todos sus aspectos significativos, de conformidad con el marco normativo y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo".

Si bien la conclusión es que la liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio 2019 ha sido preparada, en todos sus aspectos significativos, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo, detecta incorrecciones sobre las que establece recomendaciones.

En este contexto, a la fecha de finalización de los trabajos de campo, el pasado 10 de diciembre de 2021, la cuenta general del ejercicio 2019 no se encontraba "aprobada". Por tanto, la Cámara de Cuentas no ha podido verificar la "coherencia interna entre la liquidación del presupuesto de gastos con el resto de los estados contables". Además, no ha podido "verificar la exactitud e integridad de los créditos incorporados" a las cuentas del Ayuntamiento, que gobierna el PP, en coalición con Cs y Más Almuñécar, "por importe de 725.511" euros.

"No es posible adoptar acuerdos de reconocimiento de obligaciones de gastos con posterioridad al cierre del ejercicio fiscalizado y que estos tengan efectos presupuestarios en diciembre del ejercicio anterior", han advertido desde el Ayuntamiento de Almuñécar.

Sin embargo, prosigue el órgano auditor andaluz, esta entidad local "ha imputado a la liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio fiscalizado un importe de 1.402.016 euros correspondiente a obligaciones devengadas en el ejercicio 2019 cuyo acto administrativo de reconocimiento y liquidación se ha producido" en el de 2020, "al recibir las facturas en los primeros meses" de este último año.

Asimismo, ha recogido, según la Cámara de Cuentas, en la liquidación del presupuesto de gastos de 2018 un importe de 746.795 euros correspondiente a "obligaciones devengadas" en dicho ejercicio "cuyo acto de reconocimiento se ha producido en el año 2019".

También detalla que la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2019 se aprueba por resolución de Alcaldía de fecha 19 de noviembre de 2020, de tal modo que "se incumple" la norma que "fija como fecha límite el 31 de marzo del ejercicio posterior".

Por otro lado, la conclusión de la fiscalización financiera resalta que, al finalizar su informe la Cámara de Cuentas, "la entidad concesionaria para la reforma y explotación del aparcamiento subterráneo, situado en el Mercado Municipal de Almuñécar, haya iniciado nuevas actuaciones contra la Corporación en relación con la liquidación del contrato de concesión".

También "se desconoce, a fecha de este informe, el desenlace del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la liquidación del contrato del servicio de limpieza de vías públicas y recogida de residuos sólidos por parte de la sociedad mercantil que lo gestionaba desde el ejercicio 2005 hasta la liquidación del contrato en el ejercicio 2018". Detalla igualmente en este apartado que "las actividades desarrolladas en el ejercicio 2019 por el Ayuntamiento de Almuñécar resultan conformes con el marco normativo aplicable".

Sí se apuntan posibles "incumplimientos de legalidad", en cuanto a la estructura organizativa y entidades dependientes, al no figurar en el Portal de Rendición de Cuentas ni en el Inventario de Entes del Sector Público Local las sociedades mercantiles dependientes Empresa Pública Tropical Fruit, S.L., Televisión Tropical, S.A. y Altur, S.A.

"No consta que exista acuerdo de delegación o convenio para la prestación del servicio abastecimiento de agua y alcantarillado en el municipio de Almuñécar por parte de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical". Por otro lado, en el portal de transparencia del Ayuntamiento no se encuentra publicada toda la información requerida por la normativa vigente.

Además, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) "no se ajusta a las necesidades reales de la corporación en materia de recursos humanos". Así, en relación con las plazas ocupadas (87 laborales) por trabajadores indefinidos, el Ayuntamiento "debe cubrir adecuadamente conforme a los procedimientos establecidos en la legislación de función pública y con respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad".

En caso contrario, debe proceder a la amortización de tales plazas y a la extinción de los contratos, adecuándose a lo establecido en la legislación laboral, especifica la Cámara de Cuentas. De la revisión realizada, se ha detectado que la corporación "cubre puestos estructurales de su

organización mediante contrataciones laborales temporales".

Finalmente, las principales recomendaciones propuestas pasan también por "implantar las medidas necesarias que permitan realizar una adecuada planificación, gestión y control de los plazos legales de remisión de información a la Cámara de Cuentas" y "establecer el procedimiento necesario para identificar, revisar y analizar aquellos saldos deudores y acreedores que se encuentren prescritos para proceder, en su caso, a su correspondiente regularización y que éstos no desvirtúen los estados financieros".