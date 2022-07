Bryan Zaragoza, la revelación que pretende convencer a Karanka

Pasada la hora de partido, el balón cayó a los pies de Bryan Zaragoza. El joven y menudo futbolista levantó la frente y comenzó a correr, zancada corta, pero mantuvo la vista en el suelo, comprobando que cada caricia al balón era precisa. Dejó atrás a su marcador y desafió a Lucho, el central del Linares que le salió al paso. Pensó el zaguero que podría detenerle clavando los tacos y plantándose en su trayectoria, pero el extremo rojiblanco le sorteó como a un cono durante un entrenamiento. Pisó área y, sin levantar la mirada, cruzó un disparo que acabó en la red tras colarse entre las piernas de Samu Casado. Apretó el puño y señaló al cielo, en una celebración austera durante la que, tal vez, se le pasó por la cabeza que, quizás, con su primer gol con el primer equipo del Granada convencería a Aitor Karanka de que está listo para quedarse con la plantilla.

El joven granadino está siendo la revelación del conjunto rojiblanco en esta pretemporada, pero todavía no ha logrado la bendición del técnico vitoriano para dar el salto de categoría. A sus 21 años, el canterano trabaja a diario con ‘los mayores’, en busca de un hueco que le permita asentarse en esta dinámica. Explota durante cada sesión la oportunidad que le ha brindado la preparación estival nazarí, pero Karanka imprime calma en su crecimiento. "Como él, todos están haciendo un trabajo fenomenal. Él es el que más destaca, pero no ha sido ninguna sorpresa. Sigo pensando lo mismo que el primer día: tiene muchísimo que aprender. Si no estuviera destacando, sí sería preocupante", expresó el preparador.

🤩 Poco se habla del partido que se marcó ayer este chico. 🪄 @brryann11#𝙀𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙇𝙪𝙘𝙝𝙖 🇦🇹 pic.twitter.com/iFCpLQ1gJz — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) July 24, 2022

El técnico rojiblanco valora las cualidades que le hicieron despuntar tanto en Córdoba como en el compromiso ante el Linares. Rápido, con desborde e inquina en sus acciones, supone una pieza desequilibrante. No en vano, anotó siete dianas con el filial durante la pasada campaña. Sin embargo, a juicio de Karanka, aún debe crecer en aspectos menos vistosos, como la presión o el repliegue. En ello es en lo que centra sus esfuerzos durante estas semanas con el primer equipo.

Promesa

En el club, Bryan Zaragoza es una promesa de futuro. Formado en las categorías inferiores del Granada y en el Conejito de Málaga, es considerado un potencial activo del primer equipo y, por ello, se renovó su vínculo hasta 2024 en la pasada campaña. Debutó con la plantilla de Robert Moreno en Copa del Rey, en casa del Laguna, después de haber jugado cedido en el Polideportivo El Ejido durante el curso anterior. En el presente, pasa la evaluación de Karanka, con la esperanza de pasar la prueba y seguir aprendiendo de ‘los mayores’.